Thế giới tăng cường an ninh, gấp rút hoàn tất sự kiện chào đón 2018

Sở Cảnh sát New York (NYPD), Mỹ ngày 28/12 thông báo kế hoạch siết chặt an ninh nghiêm ngặt nhất trong nhiều năm tại sự kiện đón Năm mới 2018 trong đêm Giao thừa 31/12 tại Quảng trường Thời đại.

Ảnh minh họa: AP

Phát biểu trong cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng New York James O'Neill cho biết: “Hiện tại chúng tôi chưa nhận được bất cứ mối đe dọa nào nghiêm trọng đối với thành phố New York, với quảng trường Thời Đại cũng như tại các khu vực chào đón Năm mới.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tăng cường an ninh. Thận trọng không bao giờ là thừa. Các bạn sẽ thấy sự hiện diện của cảnh sát đông hơn ngày thường tại các khu vực chào đón Năm mới”.

Tại châu Âu, các thành phố ở nền kinh tế đầu tàu châu lục này cũng đang gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị cho lễ đón Năm mới 2018, trong bối cảnh an ninh được siết chặt ở mức tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin, Đức dự kiến sẽ đón hàng triệu người dân thành phố này và du khách quốc tế đổ về đây để được đắm chìm trong không khí tưng bừng của buổi tiệc đêm Giao thừa, với lễ hội âm nhạc quy tụ nhiều ban nhạc nổi tiếng của Đức và châu Âu, và đặc biệt là màn pháo hoa hoành tráng.

Để đảm bảo cho một đêm Giao thừa mang đến trọn vẹn cảm xúc với cảm giác an toàn của người dân, từ nhiều ngày qua, tại các địa điểm tổ chức lễ đón Năm mới trên khắp đất nước, chính quyền Đức đã triển khai số lượng lớn lực lượng an ninh, cảnh sát và các phương tiện, xe chuyên dụng nhằm ngăn ngừa và sẵn sàng ứng phó với những nguy cơ khủng bố.

Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai như cấm bắn pháo hoa trong khu vực an ninh hoặc lực lượng chức năng sẽ can thiệp để ngăn chặn nguy cơ bạo động từ các nhóm người tụ tập, hệ thống camera giám sát được tăng cường.

Tại Bỉ, năm nay, khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Heysel ở thủ đô Brussels được chọn là địa điểm tổ chức màn bắn pháo hoa truyền thống cùng nhiều các hoạt động đón mừng Năm mới 2018.

Cảnh sát Bỉ cho biết, nhiều biện pháp an ninh đã được tăng cường tại các khu vực công cộng nơi tập trung đông người trong dịp đón Năm mới 2018. Ngay từ 20h30, khu vực diễn ra sự kiện sẽ hoàn toàn đóng cửa đối với công chúng vì các vấn đề tổ chức.

Vì lý do an ninh, Sở cảnh sát thủ đô Brussels cũng khuyến cáo người dân đi xem bắn pháo hoa tại khu vực công viên thủ đô vào đêm giao thừa không mang ba lô và túi xách to. Các loại chai bằng thủy tinh bị tuyệt đối cấm tại khu vực này. Các cá nhân cũng không được phép sử dụng các loại pháo nổ và pháo hoa, nếu phát hiện sẽ ngay lập tức bị cảnh sát tịch thu.

Bãi biển Copacabana, thủ đô Rio de Janeiro của Brazil - một địa điểm đón Năm mới thường xuyên của người dân Brazil và du khách nước ngoài, hoạt động chuẩn bị đón Năm mới đã gần như hoàn tất. Ước tính sẽ có khoảng 2 triệu người sẽ đón xem các màn bắn pháo hoa nghệ thuật và ca nhạc đón chào Năm mới tại đây.

Các công nhân đã gấp rút dựng rạp cho các hoạt động biểu diễn ca nhạc và sự kiện văn hóa diễn ra tại đây. Một công nhân cho biết: “Đây sẽ là một sự kiện đón chào Năm mới hoành tráng nhất thế giới. Mọi thứ thật tuyệt vời, hứa hẹn mang tói niềm vui cho mọi người. Hòa bình sẽ lan tỏa tới tất cả những người có mặt tại đây”.

Còn tại Australia, cảnh sát bang New South Wales thông báo sẽ tăng cường nhân lực và các biện pháp siết chặt an ninh tại điểm bắn pháo hoa chào đón Năm mới 2018, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại trung tâm thành phố Sydney, với sự tham dự của hơn 1 triệu người.

Thành phố Sydney nổi tiếng với lễ đón Năm mới hấp dẫn nhất thế giới tại cầu cảng Sydney và Nhà hát lớn Sydney, với màn bắn pháo hoa rực rỡ màu sắc. Ước tính, mỗi năm, hàng triệu người dân Australia và du khách nước ngoài đến thành phố này để được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa độc đáo này./.

