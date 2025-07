Thêm 8 quốc gia được nhận thư thông báo thuế đối ứng của Mỹ

Mỹ bãi bỏ quy định cởi giày khi kiểm tra an ninh tại sân bay

VOV.VN - Sau gần 02 thập kỷ áp dụng, Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem hôm 8/7 thông báo Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải Mỹ (TSA) sẽ bãi bỏ việc yêu cầu hành khách cởi giày trong quá trình kiểm tra an ninh tại các sân bay Mỹ.