中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thêm một cựu Chủ tịch hãng rượu Mao Đài của Trung Quốc bị truy tố

Thứ Bảy, 11:43, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Đinh Hùng Quân, cựu Chủ tịch hãng rượu Mao Đài nổi tiếng Trung Quốc hôm 8/5 chính thức bị thông báo truy tố vì tình nghi nhận hối lộ và rửa tiền. Đây là là chủ tịch thứ ba của Tập đoàn Mao Đài bị truy tố trong những năm gần đây.

Thông tin trên trang web của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho thấy, vụ án của ông Đinh Hùng Quân, cựu Bí thư, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quý Châu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mao Đài, bị tình nghi nhận hối lộ và rửa tiền, đã được Ủy ban Giám sát tỉnh Quý Châu kết luận và chuyển sang cơ quan kiểm sát thẩm tra, khởi tố. Vụ án cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân châu Kiềm Đông Nam chuyển lên Tòa án Nhân dân Trung cấp châu này truy tố và hiện đang được điều tra thêm.

them mot cuu chu tich hang ruou mao Dai cua trung quoc bi truy to hinh anh 1
Ông Đinh Hùng Quân,cựu Chủ tịch Tập đoàn rượu Mao Đài Quý Châu. Ảnh tư liệu đăng trên mạng Hoa kiều Trung Quốc

Viện Kiểm sát Nhân dân châu Kiềm Đông Nam cáo buộc ông Đinh Hùng Quân lạm dụng các chức vụ trong thời gian đương chức, trong đó có Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn rượu Mao Đài Quý Châu, để trục lợi và nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Ông cũng bị cáo buộc che giấu nguồn gốc và tính chất của một số khoản hối lộ, tình tiết nghiêm trọng, do vậy phải chịu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ và rửa tiền.

Ông Đinh Hùng Quân là chủ tịch thứ ba của Tập đoàn Mao Đài bị truy tố trong những năm gần đây, sau các ông Viên Nhân Quốc và Cao Vệ Đông.

Theo thông tin công khai, ông Đinh Hùng Quân sinh năm 1974, quê tỉnh Hồ Bắc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Vũ Hán năm 1995, ông ở lại trường làm giảng viên, sau đó theo học thạc sĩ và tiến sĩ tại ngôi trường này. Năm 2013, ông trở thành Phó Tổng thư ký Chính quyền tỉnh Quý Châu. Năm 2016, giữ chức Phó Thị trưởng thành phố Tất Tiết, Quý Châu. Năm 2018, được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Năng lượng Quý Châu.

Từ tháng 8/2021, ông làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mao Đài trong gần 3 năm. Tháng 4/2024, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quý Châu.

Tháng 1/2025, ông bị thẩm tra kỷ luật, điều tra giám sát và cách chức vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Cuối tháng 4 cùng năm, ông bị bãi nhiệm chức đại biểu Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) khóa XIV.

Trước đó, hồi đầu tháng 2/2024, Trung Quốc đã kết án tù chung thân đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn Mao Đài Cao Vệ Đông vì tội nhận hối lộ hơn 110 triệu Nhân dân tệ (hơn 16 triệu USD).

Tháng 9/2021, một cựu Chủ tịch khác của hãng rượu nổi tiếng này là Viên Nhân Quốc cũng bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ 112,9 triệu Nhân dân tệ. Ông này sau đó đã qua đời vào năm 2023 ở tuổi 67.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Đinh Hùng Quân rửa tiền Tập đoàn Mao Đài
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ truy tố vụ buôn lậu công nghệ AI sang Trung Quốc trị giá 2,5 tỷ USD
Mỹ truy tố vụ buôn lậu công nghệ AI sang Trung Quốc trị giá 2,5 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/3 thông báo đã truy tố ba cá nhân người Hoa liên quan đến một nhà sản xuất máy chủ trí tuệ nhân tạo của Mỹ với cáo buộc buôn lậu công nghệ sang Trung Quốc, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu. Tổng giá trị công nghệ bị chuyển trái phép ước tính lên tới ít nhất 2,5 tỷ USD.

Mỹ truy tố vụ buôn lậu công nghệ AI sang Trung Quốc trị giá 2,5 tỷ USD

Mỹ truy tố vụ buôn lậu công nghệ AI sang Trung Quốc trị giá 2,5 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/3 thông báo đã truy tố ba cá nhân người Hoa liên quan đến một nhà sản xuất máy chủ trí tuệ nhân tạo của Mỹ với cáo buộc buôn lậu công nghệ sang Trung Quốc, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu. Tổng giá trị công nghệ bị chuyển trái phép ước tính lên tới ít nhất 2,5 tỷ USD.

Nhận hối lộ hơn 78 triệu USD, một quan chức Trung Quốc nữa bị xử tử hình treo
Nhận hối lộ hơn 78 triệu USD, một quan chức Trung Quốc nữa bị xử tử hình treo

VOV.VN - ​Cựu Phó Tỉnh trưởng và Giám đốc Công an tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc hôm qua (14/10) vừa bị kết án tử hình treo vì nhận hối lộ lên tới hơn 78 triệu USD (đô la Mỹ).

Nhận hối lộ hơn 78 triệu USD, một quan chức Trung Quốc nữa bị xử tử hình treo

Nhận hối lộ hơn 78 triệu USD, một quan chức Trung Quốc nữa bị xử tử hình treo

VOV.VN - ​Cựu Phó Tỉnh trưởng và Giám đốc Công an tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc hôm qua (14/10) vừa bị kết án tử hình treo vì nhận hối lộ lên tới hơn 78 triệu USD (đô la Mỹ).

Trung Quốc xử tử hình treo cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vì nhận hối lộ
Trung Quốc xử tử hình treo cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vì nhận hối lộ

VOV.VN - ​Cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân (ngân hàng trung ương) Trung Quốc Phạm Nhất Phi (Fan Yifei) hôm qua (10/10) bị kết án tử hình treo vì tội nhận hối lộ.

Trung Quốc xử tử hình treo cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vì nhận hối lộ

Trung Quốc xử tử hình treo cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vì nhận hối lộ

VOV.VN - ​Cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân (ngân hàng trung ương) Trung Quốc Phạm Nhất Phi (Fan Yifei) hôm qua (10/10) bị kết án tử hình treo vì tội nhận hối lộ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ