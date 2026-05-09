Thêm một cựu Chủ tịch hãng rượu Mao Đài của Trung Quốc bị truy tố

Thông tin trên trang web của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho thấy, vụ án của ông Đinh Hùng Quân, cựu Bí thư, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quý Châu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mao Đài, bị tình nghi nhận hối lộ và rửa tiền, đã được Ủy ban Giám sát tỉnh Quý Châu kết luận và chuyển sang cơ quan kiểm sát thẩm tra, khởi tố. Vụ án cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân châu Kiềm Đông Nam chuyển lên Tòa án Nhân dân Trung cấp châu này truy tố và hiện đang được điều tra thêm.

Ông Đinh Hùng Quân,cựu Chủ tịch Tập đoàn rượu Mao Đài Quý Châu. Ảnh tư liệu đăng trên mạng Hoa kiều Trung Quốc

Viện Kiểm sát Nhân dân châu Kiềm Đông Nam cáo buộc ông Đinh Hùng Quân lạm dụng các chức vụ trong thời gian đương chức, trong đó có Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn rượu Mao Đài Quý Châu, để trục lợi và nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Ông cũng bị cáo buộc che giấu nguồn gốc và tính chất của một số khoản hối lộ, tình tiết nghiêm trọng, do vậy phải chịu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ và rửa tiền.

Ông Đinh Hùng Quân là chủ tịch thứ ba của Tập đoàn Mao Đài bị truy tố trong những năm gần đây, sau các ông Viên Nhân Quốc và Cao Vệ Đông.

Theo thông tin công khai, ông Đinh Hùng Quân sinh năm 1974, quê tỉnh Hồ Bắc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Vũ Hán năm 1995, ông ở lại trường làm giảng viên, sau đó theo học thạc sĩ và tiến sĩ tại ngôi trường này. Năm 2013, ông trở thành Phó Tổng thư ký Chính quyền tỉnh Quý Châu. Năm 2016, giữ chức Phó Thị trưởng thành phố Tất Tiết, Quý Châu. Năm 2018, được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Năng lượng Quý Châu.

Từ tháng 8/2021, ông làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mao Đài trong gần 3 năm. Tháng 4/2024, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quý Châu.

Tháng 1/2025, ông bị thẩm tra kỷ luật, điều tra giám sát và cách chức vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Cuối tháng 4 cùng năm, ông bị bãi nhiệm chức đại biểu Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) khóa XIV.

Trước đó, hồi đầu tháng 2/2024, Trung Quốc đã kết án tù chung thân đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn Mao Đài Cao Vệ Đông vì tội nhận hối lộ hơn 110 triệu Nhân dân tệ (hơn 16 triệu USD).

Tháng 9/2021, một cựu Chủ tịch khác của hãng rượu nổi tiếng này là Viên Nhân Quốc cũng bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ 112,9 triệu Nhân dân tệ. Ông này sau đó đã qua đời vào năm 2023 ở tuổi 67.