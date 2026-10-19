Thêm tàu dầu trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo có tàu dầu trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu chi tiết về bối cảnh vụ việc. Quốc tịch con tàu và tình trạng thủy đoàn, cũng không được đề cập.

Các tàu thuyền ở Eo biển Hormuz gần bãi biển Bandar Abbas, Iran, ngày 13 tháng 10 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Trước đó, hôm 17/10, IRGC cũng thông báo có một tàu chở dầu cỡ lớn bị trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Lực lượng này cáo buộc con tàu chở hơn 2 triệu thùng dầu thô, đã đi vào tuyến bất hợp pháp và không an toàn tại eo Hormuz.

Thời gian qua, Iran nhiều lần thông báo tàu hàng quốc tế gặp sự cố, chủ yếu do va phải thủy lôi, khi lưu thông qua tuyến không phải do Tehran chỉ định tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, các dữ liệu hàng hải quốc tế ghi nhận hoạt động tấn công tàu thương mại nghiêm trọng nhất kể từ đầu xung đột. Cụ thể, chỉ trong nửa đầu tháng 10, hơn 20 cuộc tấn công tàu hàng tại eo Hormuz đã được báo cáo, nhiều hơn tổng số cuộc tấn công của cả tháng 9, vốn cũng là tháng cao điểm về hoạt động tập kích nhằm vào tàu thương mại trong vùng biển khu vực.