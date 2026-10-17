English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lưu thông qua eo Hormuz mới chỉ khôi phục 30%

Thứ Bảy, 17:11, 17/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải vừa công bố cho biết lượng tàu đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch của thế giới - mới chỉ khôi phục khoảng 30% so với giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát.

Cơ quan An ninh hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, trong giai đoạn 7 ngày qua, có tổng cộng 249 tàu hàng đi qua eo Hormuz từ cả 2 hướng, giảm 26 tàu so với 275 phương tiện lưu thông trong tuần liền trước.

luu thong qua eo hormuz moi chi khoi phuc 30 hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Đồ họa: ChatGPT.

Như vậy, so với trước khi chiến tranh bùng phát, lượng tàu đi qua eo Hormuz vẫn thấp hơn 70%. Trước khi chiến tranh Mỹ - Israel- Iran nổ ra ngày 28/2/2026, trung bình mỗi tuần có khoảng gần 900 tàu hàng các loại đi eo qua Hormuz. Vùng biển này chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô và 12% tổng thương mại toàn cầu.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài đã tác động nghiêm trọng tới thị trường năng lượng thế giới cũng như các nền kinh tế khu vực. Giá dầu thô hiện neo ở mức trên 100 USD mỗi thùng, cao hơn khoảng 40% so với mức giá 63 USD trước khi chiến tranh bùng phát.

Qatar, một trong những quốc gia khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xung đột, ghi nhận mức sụt giảm doanh thu lên tới 42%. Trong khi đó tại Iraq - nền kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu thô bằng đường biển - thiệt hại do chiến sự trong gần 7 tháng qua vào khoảng 60 tỷ USD, gần bằng 1/4 tổng GDP của cả năm 2025.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt
Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.

Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt

Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.

Vì sao Saudi Arabia tái lâm chiến chống Houthi ở Yemen?
Vì sao Saudi Arabia tái lâm chiến chống Houthi ở Yemen?

VOV.VN - Giao tranh ác liệt tái diễn giữa Saudi Arabia cùng một số nước khác với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên khắp Trung Đông.

Vì sao Saudi Arabia tái lâm chiến chống Houthi ở Yemen?

Vì sao Saudi Arabia tái lâm chiến chống Houthi ở Yemen?

VOV.VN - Giao tranh ác liệt tái diễn giữa Saudi Arabia cùng một số nước khác với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên khắp Trung Đông.

Đòn bẩy Hormuz của Iran suy giảm thế nào trước đòn kinh tế mới của Mỹ?
Đòn bẩy Hormuz của Iran suy giảm thế nào trước đòn kinh tế mới của Mỹ?

VOV.VN - Iran từng “khuynh đảo” nền kinh tế toàn cầu bằng đòn phong tỏa eo biển yết hầu Hormuz. Nhưng hiện nay, dường như lá bài Hormuz này không còn nhiều hiệu nghiệm, nhất là khi Mỹ triển khai một chiến dịch kinh tế quy mô lớn chống lại quốc gia Tây Á này.

Đòn bẩy Hormuz của Iran suy giảm thế nào trước đòn kinh tế mới của Mỹ?

Đòn bẩy Hormuz của Iran suy giảm thế nào trước đòn kinh tế mới của Mỹ?

VOV.VN - Iran từng “khuynh đảo” nền kinh tế toàn cầu bằng đòn phong tỏa eo biển yết hầu Hormuz. Nhưng hiện nay, dường như lá bài Hormuz này không còn nhiều hiệu nghiệm, nhất là khi Mỹ triển khai một chiến dịch kinh tế quy mô lớn chống lại quốc gia Tây Á này.

Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz
Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

VOV.VN - Hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ, đồng thời đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đặt thêm thủy lôi tại đây.

Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

VOV.VN - Hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ, đồng thời đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đặt thêm thủy lôi tại đây.

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã “rà phá thủy lôi” và “kiểm soát 100%” eo biển Hormuz
Ông Trump tuyên bố Mỹ đã “rà phá thủy lôi” và “kiểm soát 100%” eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 10/8 cho biết Mỹ đã rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz và khẳng định Hải quân Mỹ đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy huyết mạch này.

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã “rà phá thủy lôi” và “kiểm soát 100%” eo biển Hormuz

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã “rà phá thủy lôi” và “kiểm soát 100%” eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 10/8 cho biết Mỹ đã rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz và khẳng định Hải quân Mỹ đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy huyết mạch này.

Iran đưa ra yêu sách với Mỹ trước khi eo biển Hormuz mở lại
Iran đưa ra yêu sách với Mỹ trước khi eo biển Hormuz mở lại

VOV.VN - Lãnh đạo an ninh quốc gia Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, đã đưa ra một danh sách các yêu cầu đối với Mỹ trước khi Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Iran đưa ra yêu sách với Mỹ trước khi eo biển Hormuz mở lại

Iran đưa ra yêu sách với Mỹ trước khi eo biển Hormuz mở lại

VOV.VN - Lãnh đạo an ninh quốc gia Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, đã đưa ra một danh sách các yêu cầu đối với Mỹ trước khi Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ