Lưu thông qua eo Hormuz mới chỉ khôi phục 30%

Cơ quan An ninh hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, trong giai đoạn 7 ngày qua, có tổng cộng 249 tàu hàng đi qua eo Hormuz từ cả 2 hướng, giảm 26 tàu so với 275 phương tiện lưu thông trong tuần liền trước.

Eo biển Hormuz. Đồ họa: ChatGPT.

Như vậy, so với trước khi chiến tranh bùng phát, lượng tàu đi qua eo Hormuz vẫn thấp hơn 70%. Trước khi chiến tranh Mỹ - Israel- Iran nổ ra ngày 28/2/2026, trung bình mỗi tuần có khoảng gần 900 tàu hàng các loại đi eo qua Hormuz. Vùng biển này chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô và 12% tổng thương mại toàn cầu.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài đã tác động nghiêm trọng tới thị trường năng lượng thế giới cũng như các nền kinh tế khu vực. Giá dầu thô hiện neo ở mức trên 100 USD mỗi thùng, cao hơn khoảng 40% so với mức giá 63 USD trước khi chiến tranh bùng phát.

Qatar, một trong những quốc gia khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xung đột, ghi nhận mức sụt giảm doanh thu lên tới 42%. Trong khi đó tại Iraq - nền kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu thô bằng đường biển - thiệt hại do chiến sự trong gần 7 tháng qua vào khoảng 60 tỷ USD, gần bằng 1/4 tổng GDP của cả năm 2025.