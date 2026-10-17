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Tàu chở 2 triệu thùng dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 17:27, 17/10/2026
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VOV.VN - Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay (17/10) cho biết một tàu chở dầu cỡ lớn đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới.

Con tàu chở hơn 2 triệu thùng dầu thô đã di chuyển vào tuyến bất hợp pháp và không an toàn tại eo Hormuz, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định trong thông báo. Phương tiện va trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy dữ dội.

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Bản đồ eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

IRGC không nói rõ thời gian và địa điểm chính xác con tàu gặp sự cố. Quốc tịch cũng như tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu, cũng không được đề cập.

Thời gian qua, Iran nhiều lần thông báo tàu hàng gặp sự cố, chủ yếu là do va phải thủy lôi, khi lưu thông qua tuyến không phải do Tehran chỉ định tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, các dữ liệu hàng hải quốc tế ghi nhận hoạt động tấn công tàu thương mại nghiêm trọng nhất kể từ đầu xung đột. Cụ thể, chỉ trong nửa đầu tháng 10 này, hơn 20 cuộc tấn công tàu hàng tại eo Hormuz đã được báo cáo, nhiều hơn tổng số cuộc tấn công của cả tháng 9, vốn cũng là tháng cao điểm về hoạt động tập kích nhằm vào tàu thương mại.

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Lưu thông qua eo Hormuz mới chỉ khôi phục 30%

VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải vừa công bố cho biết lượng tàu đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch của thế giới - mới chỉ khôi phục khoảng 30% so với giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát.

Bá Thi/VOV-Cairo
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