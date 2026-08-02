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Thị trưởng Moscow: Vụ nổ ở trung tâm thành phố là hành động khủng bố

Chủ Nhật, 21:01, 02/08/2026
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VOV.VN - Ngày 2/8, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin nhận định, vụ nổ xảy ra tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô nước Nga, là một “hành động khủng bố”, đồng thời cho biết các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện của thành phố.

Trên kênh cá nhân, ông Sobyanin cho biết, "vụ tấn công khủng bố tàn bạo xảy ra tối 1/8 đã cướp đi sinh mạng của nhiều người". Ông khẳng định các cơ quan thực thi pháp luật đang khẩn trương điều tra, làm rõ mọi tình tiết của vụ việc và những người gây ra vụ tấn công sẽ bị đưa ra trước pháp luật. 

Thị trưởng Moscow cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và chúc những người bị thương sớm bình phục.

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Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. Nguồn: (Ria Novosti)

Theo Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga (NAK), vụ nổ xảy ra lúc 19h55 (giờ Moscow) tại một nhà hàng ở Quảng trường Kudrinskaya do một thiết bị nổ tự chế phát nổ. Cơ quan này cho biết, thiết bị nổ được cho là do một phụ nữ mang đến. 

Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra sự việc và truy tìm những đối tượng liên quan đến vụ việc.

Cùng ngày, Tổng Biên tập Đài truyền hình RT Margarita Simonyan thông báo, gia đình nhân viên bảo vệ thiệt mạng sẽ được trao Giải thưởng mang tên Tigran Keosayan trị giá 1 triệu ruble. Theo bà Simonyan, hành động ngăn người phụ nữ mang thiết bị nổ vào nhà hàng của nhân viên bảo vệ đã giúp ngăn chặn một thảm kịch với số thương vong lớn hơn.

Hương Trà/VOV-Moscow
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