Thị trường việc làm Mỹ tăng mạnh khiến Fed thận trọng với lãi suất

Theo báo cáo việc làm công bố ngày 4/9, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, cao hơn đáng kể so với mức 53.000 việc làm mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,1%.

Số liệu của hai tháng trước cũng được điều chỉnh tăng đáng kể. Việc làm tháng 6 được nâng thêm 11.000, lên mức tăng 31.000 việc làm, trong khi tháng 7 được điều chỉnh từ giảm 23.000 sang tăng 21.000 việc làm. Như vậy, không chỉ số liệu tháng 8 vượt xa dự báo mà thị trường lao động trong hai tháng trước cũng mạnh hơn những đánh giá ban đầu, củng cố nhận định rằng thị trường việc làm Mỹ vẫn tương đối ổn định.

Người lao động chờ tìm việc tại Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters/TTXVN)

Các lĩnh vực tạo nhiều việc làm trong tháng 8 gồm nhà hàng và quán bar, giáo dục và xây dựng. Ngược lại, lĩnh vực công nghệ thông tin mất 23.000 việc làm, trong đó mức giảm tập trung tại các doanh nghiệp cung cấp cơ sở hạ tầng điện toán, xử lý dữ liệu và dịch vụ lưu trữ web.

Tiền lương trung bình tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, không thay đổi so với tháng 7. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn tỷ lệ lạm phát 3,4% ghi nhận trong tháng 7, đồng nghĩa sức mua thực tế của một bộ phận người lao động tiếp tục chịu sức ép.

Báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến cũng khiến tăng nhẹ khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn chờ báo cáo lạm phát tuần tới trước khi đánh giá rõ hơn hướng đi chính sách của ngân hàng trung ương.

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh báo cáo việc làm mới, gọi đây là kết quả “tuyệt vời”, nhưng đồng thời tiếp tục kêu gọi Fed lập tức hạ lãi suất. Ông Trump cho rằng Fed và Chủ tịch Kevin Warsh cần hành động để giảm chi phí vay. Trong khi đó, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett gọi báo cáo việc làm tháng 8 là một kết quả “bùng nổ”, đồng thời cho rằng mức tăng vượt xa dự báo cho thấy các mô hình dự báo kinh tế có thể chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, báo cáo mới cũng đặt Fed trước bài toán khó hơn. Thị trường lao động mạnh làm giảm nhu cầu phải hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng, trong khi giá năng lượng tăng và lạm phát vẫn trên mục tiêu 2% tiếp tục tạo sức ép lên chính sách tiền tệ. Báo cáo lạm phát được công bố vào tuần tới vì vậy sẽ là một trong những dữ liệu quan trọng quyết định kỳ vọng của thị trường về bước đi tiếp theo của Fed.