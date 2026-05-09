Thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn thắp hy vọng hạ nhiệt xung đột Nga - Ukraine

Thứ Bảy, 12:44, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga và Ukraine đã xác nhận chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh đối thoại ngoại giao vẫn đang được duy trì.

Thông báo về lệnh ngừng bắn được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 8/5 trên mạng xã hội Truth Social. Theo ông Trump, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 đến 11/5 và bao gồm việc đình chỉ các hoạt động quân sự cũng như trao đổi 1 nghìn tù binh từ mỗi bên.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đề xuất này do chính ông trực tiếp đưa ra và đã nhận được sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

thoa thuan ngung ban ngan han thap hy vong ha nhiet xung dot nga - ukraine hinh anh 1
Nhân viên cứu hộ Ukraine kiểm tra hiện trường sau một vụ không kích ở Kharkov, ngày 19/1/2026. Ảnh: AP

Phát biểu với báo giới sau đó, ông Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài hơn và mở đường cho một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt xung đột: “Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi muốn thấy cuộc chiến này chấm dứt. Đây là điều tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai xét về sinh mạng. Hai mươi lăm nghìn binh sĩ trẻ thiệt mạng mỗi tháng. Thật điên rồ. Vì vậy, việc kéo dài lệnh ngừng bắn là điều hoàn toàn có thể. Tôi đã đưa ra đề nghị đó và Tổng thống Putin đã đồng ý. Tổng thống Zelensky cũng đồng ý. Hai bên cũng đồng ý trao trả 1.000 tù binh mỗi bên gần như ngay lập tức”.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Điện Kremlin đã xác nhận thông tin và hoan nghênh sáng kiến do Mỹ đề xuất. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Moscow chấp nhận lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi tù binh với Ukraine.

“Phía Nga chấp nhận đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Điểm mấu chốt đã được thống nhất là trong thời gian ngừng bắn từ ngày 9 đến ngày 11/5 sẽ tiến hành cuộc trao đổi tù binh với số lượng 1.000 người từ mỗi bên. Chúng tôi hoan nghênh sáng kiến này”, ông Ushakov cho biết.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận nước này sẽ tham gia lệnh ngừng bắn và trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Ông Zelensky đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ không nhắm mục tiêu vào Quảng trường Đỏ tại Moscow trong thời gian Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Theo truyền thông quốc tế, việc cả Nga và Ukraine cùng công khai xác nhận thỏa thuận do Mỹ làm trung gian được xem là bước tiến ngoại giao hiếm hoi sau nhiều vòng tiếp xúc không đạt kết quả rõ rệt. Một số chuyên gia nhận định thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn lần này có thể đóng vai trò như phép thử ban đầu nhằm đánh giá thiện chí của các bên trước khả năng xúc tiến các cuộc đàm phán sâu rộng hơn.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng thận trọng cho rằng triển vọng duy trì hòa hoãn vẫn còn mong manh, bởi các lệnh ngừng bắn trước đây giữa Nga và Ukraine từng nhiều lần nhanh chóng đổ vỡ do các cáo buộc vi phạm từ cả hai phía. Trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra tại nhiều khu vực tiền tuyến, hiệu quả thực tế của thỏa thuận lần này sẽ phụ thuộc lớn vào mức độ tuân thủ cam kết và vai trò thúc đẩy đối thoại của Mỹ trong thời gian tới.

Hồng Nhung/VOV1
Tổng hợp
Tag: Nga Ukraine ngừng bắn Nga Ukraine Ngày Chiến thắng
Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thoả thuận do Mỹ làm trung gian
VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 8/5 xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua. 

Ukraine biến chiến tuyến thành “mê cung phòng thủ” đối phó Nga

VOV.VN - Từ các chiến hào nhiều lớp, rào chắn “răng rồng” đến máy bay không người lái và tác chiến điện tử, Ukraine đang xây dựng một mạng lưới phòng thủ quy mô lớn nhằm làm chậm, chia cắt và bào mòn các đợt tiến công của Nga.

“Lá chắn vô hình” Lima của Ukraine khiến hàng chục tên lửa Kinzhal mất tác dụng?

VOV.VN - Một công ty quốc phòng Ukraine tuyên bố đã phát triển hệ thống tác chiến điện tử mang tên “Lima”, được cho là có khả năng vô hiệu hóa tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal của Nga.

