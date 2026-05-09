Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thoả thuận do Mỹ làm trung gian

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 đến ngày 11/5 và bao gồm việc đình chỉ mọi hoạt động quân sự giữa hai bên. Lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine cũng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Nga và Ukraine đã đồng ý tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Theo ông Trump, yêu cầu này do chính ông đưa ra và có sự đồng thuận của cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ông Trump mô tả đây có thể là “khởi đầu cho sự kết thúc của một cuộc xung đột kéo dài, đẫm máu và đầy gian khổ”, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và “ngày càng tiến gần hơn” tới mục tiêu chấm dứt chiến tranh.

Trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận thỏa thuận ngừng bắn đạt được trong khuôn khổ tiến trình đàm phán do Mỹ làm trung gian. Ông cho biết các vấn đề nhân đạo tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Kiev, đặc biệt là việc trao đổi tù binh chiến tranh. Tổng thống Ukraine cũng khẳng định lực lượng Ukraine sẽ không nhắm mục tiêu vào Quảng trường Đỏ trong các ngày diễn ra lễ diễu binh của Nga.

Về phía Nga, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Moscow cũng đã chấp nhận sáng kiến ngừng bắn do ông Trump thúc đẩy. Theo ông, phía Nga đã đạt được thoả thuận về vấn đề này sau các cuộc điện đàm với Mỹ.

Tổng thống Nga Putin trước đó đã đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày nhằm trùng với lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, ngày lễ được xem là thiêng liêng nhất tại Nga để tưởng niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã năm 1945.