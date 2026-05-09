Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thoả thuận do Mỹ làm trung gian

Thứ Bảy, 06:12, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 8/5 xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua. 

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 đến ngày 11/5 và bao gồm việc đình chỉ mọi hoạt động quân sự giữa hai bên. Lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine cũng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Nga và Ukraine đã đồng ý tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Theo ông Trump, yêu cầu này do chính ông đưa ra và có sự đồng thuận của cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

nga va ukraine xac nhan ngung ban 3 ngay theo thoa thuan do my lam trung gian hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump mô tả đây có thể là “khởi đầu cho sự kết thúc của một cuộc xung đột kéo dài, đẫm máu và đầy gian khổ”, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và “ngày càng tiến gần hơn” tới mục tiêu chấm dứt chiến tranh.

Trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận thỏa thuận ngừng bắn đạt được trong khuôn khổ tiến trình đàm phán do Mỹ làm trung gian. Ông cho biết các vấn đề nhân đạo tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Kiev, đặc biệt là việc trao đổi tù binh chiến tranh. Tổng thống Ukraine cũng khẳng định lực lượng Ukraine sẽ không nhắm mục tiêu vào Quảng trường Đỏ trong các ngày diễn ra lễ diễu binh của Nga.

Về phía Nga, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Moscow cũng đã chấp nhận sáng kiến ngừng bắn do ông Trump thúc đẩy. Theo ông, phía Nga đã đạt được thoả thuận về vấn đề này sau các cuộc điện đàm với Mỹ.

Tổng thống Nga Putin trước đó đã đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày nhằm trùng với lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, ngày lễ được xem là thiêng liêng nhất tại Nga để tưởng niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã năm 1945.

Quang Trung/VOV-Washington
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Toàn cảnh quốc tế trưa 8/5: Ông Trump dọa ra tay với Iran “dữ dội hơn nhiều”
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân Mỹ đã tiêu diệt các lực lượng Tehran tấn công 3 tàu khu trục của hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ ra tay “dữ dội hơn nhiều" nếu Iran không sớm ký thỏa thuận.

Tòa án thương mại Mỹ bác bỏ mức thuế quan toàn cầu 10% của ông Trump
VOV.VN - Tòa án Thương mại Mỹ ngày 7/5 ra phán quyết chống lại mức thuế toàn cầu 10% trong vòng 150 ngày của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đã không thể biện minh tính hợp pháp cho các mức thuế diện rộng này theo một đạo luật thương mại năm 1974.

Ông Trump cảnh báo đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận
VOV.VN - Ông Trump hôm 8/5 tuyên bố các lực lượng Mỹ đã đánh chặn và phá hủy các phương tiện tấn công của Iran nhằm vào ba tàu khu trục Hải quân Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả “mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều” nếu Tehran không sớm đạt được một thỏa thuận.

