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Thời sự quốc tế 3/9: Israel sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Thứ Năm, 21:25, 03/09/2026
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VOV.VN - Quân đội Israel có kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran khai hỏa vào Israel trước; thông tin này được trang Al-Monitor đăng tải, dẫn lời các nguồn tin trong giới lãnh đạo Israel.

 

Xem thêm: Mỹ tuyên bố chiến dịch tấn công Iran sẽ không kéo dài

PV/VOV.VN
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