Thời sự quốc tế 3/9: Israel sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran
Thứ Năm, 21:25, 03/09/2026
VOV.VN - Quân đội Israel có kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran khai hỏa vào Israel trước; thông tin này được trang Al-Monitor đăng tải, dẫn lời các nguồn tin trong giới lãnh đạo Israel.
VOV.VN - Trong cuộc gặp tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, hôm 31/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Moscow luôn sát cánh cùng người dân Iran trong việc bảo vệ lợi ích của họ.
VOV.VN - Trong cuộc gặp tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, hôm 31/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Moscow luôn sát cánh cùng người dân Iran trong việc bảo vệ lợi ích của họ.
VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh ngày 24/8 tuyên bố Tehran đã sẵn sàng ứng phó với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời dự báo Washington sẽ phải đối mặt với "thêm một thất bại nữa".
VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh ngày 24/8 tuyên bố Tehran đã sẵn sàng ứng phó với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời dự báo Washington sẽ phải đối mặt với "thêm một thất bại nữa".