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Thời sự quốc tế sáng 1/10: Nga cảnh báo đối đầu NATO, sẵn sàng giáng đòn hạt nhân

Thứ Năm, 08:38, 01/10/2026
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VOV.VN - Mới đây Nga cáo buộc NATO chuẩn bị phong tỏa trên không và trên biển đối với vùng lãnh thổ Kaliningrad, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân, dẫn đến chỉ trích gay gắt từ NATO.

Xem thêm:  NATO bác bỏ cáo buộc nhắm vào Kaliningrad

PV/VOV.VN
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