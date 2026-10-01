Thời sự quốc tế sáng 1/10: Nga cảnh báo đối đầu NATO, sẵn sàng giáng đòn hạt nhân

VOV.VN - Điện Kremlin hôm 28/9 tuyên bố, Ukraine đang phải trả giá cho các cuộc tấn công vào Nga trong những tháng gần đây và sẽ tiếp tục hứng chịu hậu quả khi lực lượng Moscow tiến hành các đợt tập kích có hệ thống vào nhiều mục tiêu tại Ukraine.
VOV.VN - Các số liệu mới từ Ukraine cho thấy Nga đã tăng mạnh sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công trang bị động cơ phản lực trong mùa hè vừa qua. Đây là loại vũ khí từng khá hiếm gặp khoảng một năm rưỡi trước.
VOV.VN - Các số liệu mới từ Ukraine cho thấy Nga đã tăng mạnh sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công trang bị động cơ phản lực trong mùa hè vừa qua. Đây là loại vũ khí từng khá hiếm gặp khoảng một năm rưỡi trước.