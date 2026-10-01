NATO bác bỏ cáo buộc nhắm vào Kaliningrad

Trước đó, Nga đã cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Kaliningrad nếu bất kỳ thành viên nào của khối quân sự này cố gắng cắt đứt vùng lãnh thổ phía Tây của Nga khỏi phần còn lại của đất nước. Cảnh báo gửi tới Liên minh NATO lặp lại tuyên bố của một số đại sứ quán Nga tại châu Âu trong tuần này cho rằng Nga có thông tin về việc Liên minh này đang chuẩn bị phong tỏa đường không và đường biển đối với Kaliningrad.

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Cảnh báo cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang thực hiện một trò chơi nguy hiểm và đưa ra những cáo buộc vô lý với Nga. Ở chiều ngược lại, các nhà lãnh đạo EU cảnh báo rằng Nga có thể làm leo thang xung đột, gây bất ổn ở châu Âu bằng máy bay không người lái.

Người phát ngôn của NATO, Allison Hart, hôm qua (30/9) xác nhận, Nga đã gửi một thông điệp bằng văn bản tới liên minh quân sự NATO. Ông khẳng định NATO không nhắm mục tiêu vào Kaliningrad và là một liên minh phòng thủ, không có hoạt động hay cuộc tập trận nào của NATO có thể gây rủi ro cho bất kỳ khu vực nào của Nga.

Vùng lãnh thổ Kaliningrad nằm tách biệt trên biển Baltic, được bao quanh bởi Ba Lan và Litva, hai thành viên NATO. Đây là nơi đặt căn cứ hải quân chính của Nga ở Baltic và các khí tài quân sự khác. Năm ngoái, họ đã phát động Chiến dịch Baltic Sentry tại đây để bảo vệ các tuyến cáp thông tin và đường ống dẫn dầu.

Các sĩ quan quân đội phương Tây cho biết các căn cứ quân sự trọng yếu ở Kaliningrad có thể sẽ là mục tiêu đầu tiên nếu Nga phát động một cuộc tấn công vào bất kỳ đồng minh nào của NATO. Các đồng minh NATO đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận quân sự ở khu vực Biển Baltic trong những tháng gần đây. Nhiều cuộc tập trận khác dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10/2026.