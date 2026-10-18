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Thời sự quốc tế sáng 18/10: Ông Putin tuyên bố không đàm phán về vùng đệm

Chủ Nhật, 08:37, 18/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố sẽ không đàm phán về vùng đệm an ninh mà Nga đang thiết lập bên trong lãnh thổ Ukraine, trong bối cảnh các cuộc tập kích mới nhất của Moskva khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người mất điện.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine chỉ trích quyết định của Mỹ hoãn áp trừng phạt mới với Nga

PV/VOV.VN
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