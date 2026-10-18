Thời sự quốc tế sáng 18/10: Ông Putin tuyên bố không đàm phán về vùng đệm
Chủ Nhật, 08:37, 18/10/2026
VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố sẽ không đàm phán về vùng đệm an ninh mà Nga đang thiết lập bên trong lãnh thổ Ukraine, trong bối cảnh các cuộc tập kích mới nhất của Moskva khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người mất điện.
VOV.VN - Không khí căng thẳng đang bao trùm châu Âu trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm. Cuộc chiến này được đánh giá là cuộc xung đột trên bộ có quy mô lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.