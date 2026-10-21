Thời sự quốc tế sáng 21/10: Tổng thống Ukraine tìm kiếm sự ủng hộ từ Quốc hội Mỹ
Thứ Tư, 08:30, 21/10/2026
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi các thượng nghị sĩ lưỡng đảng gây sức ép với Tổng thống Trump nhằm tháo gỡ những hạn chế mà Kiev cho là đang ảnh hưởng đến viện trợ vũ khí, chia sẻ tình báo và hỗ trợ vệ tinh, trong bối cảnh bất đồng giữa Washington và Kiev ngày càng gia tăng.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Phó Tổng thống Mỹ nói Ukraine không nên gia nhập NATO; Ông Zelensky cho rằng quyết định của Mỹ liên quan Ukraine “rất khó lý giải”; Iran dọa tấn công cáp internet ngầm ở eo biển Hormuz...
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Phó Tổng thống Mỹ nói Ukraine không nên gia nhập NATO; Ông Zelensky cho rằng quyết định của Mỹ liên quan Ukraine “rất khó lý giải”; Iran dọa tấn công cáp internet ngầm ở eo biển Hormuz...
VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 20/10 đã bác bỏ cáo buộc Mỹ cố tình hạn chế viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine nhằm gây sức ép. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số lô tên lửa đánh chặn có thể chưa được chuyển giao do Mỹ phải cân đối nhu cầu quốc phòng của chính mình và các đồng minh.
VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 20/10 đã bác bỏ cáo buộc Mỹ cố tình hạn chế viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine nhằm gây sức ép. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số lô tên lửa đánh chặn có thể chưa được chuyển giao do Mỹ phải cân đối nhu cầu quốc phòng của chính mình và các đồng minh.