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Mỹ bác bỏ cáo buộc cố tình hạn chế viện trợ cho Ukraine

Thứ Tư, 05:33, 21/10/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 20/10 đã bác bỏ cáo buộc Mỹ cố tình hạn chế viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine nhằm gây sức ép. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số lô tên lửa đánh chặn có thể chưa được chuyển giao do Mỹ phải cân đối nhu cầu quốc phòng của chính mình và các đồng minh.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết ông vừa có cuộc điện đàm kéo dài 45 phút với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm làm rõ những bất đồng gần đây giữa hai nước. Theo ông Rubio, chính quyền Tổng thống Donald Trump không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào nhằm cắt giảm hoạt động chia sẻ tình báo với Ukraine. Các chương trình hợp tác quốc phòng hiện nay, bao gồm cơ chế cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua nguồn tài trợ của các nước châu Âu, vẫn được duy trì.

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Ngoại trưởng Marco Rubio bác bỏ cáo buộc Mỹ cố tình hạn chế viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Liên quan thông tin một lô tên lửa đánh chặn do các nước châu Âu mua cho Ukraine đang chờ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phê duyệt, ông Rubio thừa nhận điều này có thể xảy ra. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định việc xem xét chuyển giao xuất phát từ yêu cầu bảo đảm năng lực phòng thủ của quân đội Mỹ tại châu Âu, Trung Đông và các khu vực khác, chứ không phải một quyết định mang động cơ chính trị nhằm gây bất lợi cho Ukraine.

Ông Rubio nhấn mạnh nhu cầu đối với các hệ thống tên lửa đánh chặn hiện rất lớn, không chỉ từ Ukraine mà còn từ Israel, Saudi Arabia và nhiều quốc gia khác. Trong khi đó, việc sản xuất các loại vũ khí phòng không hiện đại đòi hỏi chi phí cao và thời gian dài, khiến Washington phải cân đối giữa các cam kết quốc tế và nhu cầu dự trữ quốc phòng trong nước.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bác bỏ cáo buộc Washington ngừng cung cấp thông tin cảnh báo trước các cuộc không kích của Nga nhằm vào Ukraine trong những ngày 13 và 18/10. Theo ông, nếu xảy ra trục trặc trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin cảnh báo, nguyên nhân có thể liên quan đến vấn đề kỹ thuật, thay vì quyết định hạn chế chia sẻ tình báo từ phía Mỹ. Washington đang tiếp tục xem xét vấn đề này.

Đề cập quan hệ Mỹ - Ukraine, ông Rubio thừa nhận Tổng thống Trump không hài lòng trước những cáo buộc cho rằng Washington cố tình gây bất lợi cho Kiev, đồng thời thất vọng vì các nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine chưa đạt tiến triển đáng kể.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Washington từ lâu đã bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng và hoạt động vận tải tại Biển Đen, đặc biệt khi những vụ việc này ảnh hưởng đến hàng hóa và doanh nghiệp Mỹ. Theo ông, các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng, cùng với căng thẳng tại Trung Đông, đang làm gia tăng sức ép lên nguồn cung nhiên liệu toàn cầu.

Ông Rubio tái khẳng định chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy giải pháp đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, cảnh báo chiến sự kéo dài không chỉ gây thêm thương vong và thiệt hại kinh tế mà còn làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 20/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại thành phố Mumbai, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương, đồng thời tìm cách mở rộng hợp tác năng lượng, quốc phòng và công nghệ.

Quang Trung/VOV-Washington
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