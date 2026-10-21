Nóng thế giới hôm nay 21/10: Mỹ nói Ukraine không nên gia nhập NATO

Phó Tổng thống Mỹ nói Ukraine không nên gia nhập NATO. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 2WAY TONIGHT ngày 19/10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bày tỏ quan điểm phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, đồng thời làm rõ tính chất quan hệ giữa Washington và Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 ở New York, ngày 22/9 (Ảnh: Reuters)

Khi được người dẫn chương trình hỏi liệu Ukraine có thể được xem là một đồng minh của Mỹ hay chỉ là quốc gia đối tác với mức độ quan hệ ít ràng buộc hơn, ông Vance khẳng định hai nước hiện không có quan hệ đồng minh chính thức. Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Washington và Kiev không đồng nghĩa với việc hai bên luôn có chung quan điểm về mọi vấn đề.

Quyết định của Mỹ liên quan đến Ukraine “rất khó lý giải”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng một số quyết định của Mỹ liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó có việc trì hoãn chuyển giao vũ khí và hạn chế chia sẻ thông tin tình báo, là những động thái “khó lý giải giữa những người bạn”.

Phát biểu trong cuộc gặp với phái đoàn Quốc hội Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev chưa nhận được lời giải thích đầy đủ về một số quyết định của Washington liên quan đến hoạt động hỗ trợ quân sự cho Ukraine. “Bởi tất cả vấn đề đều bắt nguồn từ việc ông Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến này, cùng những quyết định từ phía Mỹ mà các bên khó lý giải với tư cách những người bạn”, ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev chưa được giải thích đầy đủ về những hạn chế đối với việc sử dụng hệ thống Starshield, công nghệ cần thiết để triển khai một số cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và đối phó với các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là bằng UAV tốc độ cao sử dụng động cơ phản lực.

Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada, Đô đốc Pháp Pierre Vandier - Tư lệnh tối cao của khối đồng minh NATO phụ trách chuyển đổi, cho biết quân đội Nga đã trở nên đổi mới và linh hoạt hơn so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát khí tài quân sự tại trường bắn Chebarkul ở vùng Chelyabinsk ngày 2/10 (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo NATO nhận định các quân nhân Nga biết “học hỏi và thích nghi”. Ông nêu thêm rằng quân đội Nga hiện nay đã khác xa so với năm 2022. Đặc biệt, Đô đốc Vandier lưu ý đến những tiến bộ của Nga trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái (UAV). Theo ông, việc Nga áp dụng các công nghệ tiên tiến hơn đã làm giảm đáng kể hiệu quả của một số phương pháp đánh chặn mà phía Ukraine sử dụng.

Trước những thành công của Nga, vị chỉ huy NATO cho rằng liên minh này đang tụt hậu và có nguy cơ rơi vào tình thế không chuẩn bị kịp, cũng như không thể theo kịp tốc độ đổi mới công nghệ trên chiến trường.

Iran dọa tấn công cáp internet ngầm ở eo biển Hormuz. Iran cảnh báo các tuyến cáp internet ngầm dưới eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu xung đột vũ trang với Mỹ tái diễn. Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Mohebi cảnh báo các tuyến cáp ngầm đi qua eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của Tehran trong trường hợp xung đột với Mỹ bùng phát trở lại. “Chúng tôi không loại trừ khả năng chiến tranh tái diễn và lần này phản ứng của Iran sẽ quyết liệt hơn nhiều. Mỹ sẽ phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng, trong khi thế giới có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng”, hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Mohebi.

Ông Mohebi nhấn mạnh rằng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột, Iran sẽ công bố các loại vũ khí mới và xác định thêm những mục tiêu tấn công.

Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này có thể hành động nếu cần thiết, mà không cần sự tham gia của Mỹ. Ông cam kết sẽ lật đổ chính quyền Tehran và đặt chiến lược tấn công phủ đầu làm nguyên tắc cốt lõi trong học thuyết an ninh của mình.

Tuyên bố này được Thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp vẫn đang tiếp diễn liên quan đến cuộc chiến Iran do Mỹ và Israel khởi xướng từ tháng 2/2026. Israel - quốc gia nhận viện trợ quân sự và vũ khí quy mô lớn từ Mỹ - biện minh cho các cuộc tấn công của mình bằng lý do an ninh, bất chấp việc xung đột đã lan rộng khắp khu vực, gây gián đoạn hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Hàn Quốc sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên “khiêu khích”. Ngày 19/10, Tướng Jin Yong-sung, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), đã yêu cầu binh sĩ đáp trả kiên quyết trước mọi hành động mà Seoul cho là "khiêu khích" từ Triều Tiên.

Một loa phóng thanh tuyên truyền của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Chỉ thị của Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên đe dọa triển khai thêm vũ khí dọc biên giới liên Triều và khôi phục các chương trình phát thanh tuyên truyền. Trong chuyến thăm một đơn vị đóng quân ở tuyến đầu, Tướng Jin Yong-sung chỉ trích Bình Nhưỡng đổ lỗi cho Seoul về tình trạng căng thẳng gia tăng giữa hai miền, sau vụ nổ mìn ngày 21/9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Theo thông cáo của JCS, ông Jin cho rằng việc Triều Tiên coi các biện pháp tác chiến hợp pháp của Hàn Quốc là hành động khiêu khích, đồng thời quy trách nhiệm cho quân đội Hàn Quốc về tình trạng căng thẳng quân sự gia tăng, là điều không thể chấp nhận được.

Pháp áp dụng giới nghiêm cục bộ tại nhiều thành phố sau bạo loạn cuối tuần. Pháp áp dụng lệnh giới nghiêm cục bộ tại Paris và nhiều thành phố như Lille, Nice, Lyon nhằm ngăn chặn bạo lực, cướp phá tái diễn sau các cuộc biểu tình cuối tuần. Chính phủ tăng cường lực lượng an ninh, đồng thời cảnh báo có thể xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp nếu tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phát biểu sau cuộc họp Liên bộ xử lý khủng hoảng, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã yêu cầu các tỉnh trưởng triển khai giới nghiêm tại những địa bàn có nguy cơ xảy ra bất ổn. Các biện pháp được giới hạn về phạm vi và thời gian, với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ an toàn cho người dân, các cơ sở kinh doanh và công trình công cộng. Chính phủ đồng thời tăng cường cảnh sát và hiến binh trên thực địa.

Mỹ xác nhận khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington đã thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung Quốc vào tháng 11 tại Trung Quốc, với sự tham gia của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng.

Phát biểu trong chuyến thăm Uzbekistan ngày 19/10, Ngoại trưởng Marco Rubio xác nhận ý tưởng về cuộc gặp giữa lãnh đạo ba cường quốc đã được đề cập trong các cuộc trao đổi ngoại giao. Theo đó, Nga đã đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo bên lề một hội nghị quốc tế tại Trung Quốc vào tháng 11 tới. Theo các nguồn tin này, phía Trung Quốc cũng đã liên hệ với các đối tác Mỹ nhằm tìm hiểu khả năng hiện thực hóa đề xuất. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng được dẫn lời xác nhận khả năng tổ chức cuộc gặp đã được đề cập, song chưa có kế hoạch cụ thể được thống nhất. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan cuộc xung đột Ukraine, trong khi quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục chịu tác động từ những bất đồng về thương mại, công nghệ và an ninh.

Nhiều nghị sĩ Australia bị đe dọa. Vụ đâm xe tấn công làm một nghị sĩ nguy kịch vào chiều 19/10 đang làm chấn động dư luận Australia. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp nghị sĩ duy nhất bị đe dọa tại Australia mà nhiều nghị sĩ khác cũng đang phải đối mặt với những mối nguy hiểm rình rập hàng ngày. Cảnh sát Liên bang Australia cho biết, trong năm 2025-2026 lực lượng này đã điều tra 1.067 lời đe dọa đối với các nghị sĩ của nước này, tăng 100 vụ so với giai đoạn trước đó. Kể từ tháng 9/2025, Cảnh sát Liên bang Australia cũng đã buộc tội ít nhất 10 người vì những hành vi tội phạm nghiêm trọng, trong đó có việc đe dọa bạo lực đối với các chính trị gia. Trong bối cảnh này, Cảnh sát Liên bang Australia đã phải tăng ngân sách thêm 150 triệu AUD để bảo vệ các nghị sĩ tại nhà riêng, nơi làm việc và tại các sự kiện có nguy cơ cao.

Tổng thống Trump tiếp tục đề xuất đổi tên bang New Mexico thành “New America”. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đề xuất đổi tên bang New Mexico thành “New America”, cho rằng động thái này có thể nâng cao uy tín, thúc đẩy giá bất động sản và cải thiện thu nhập người dân.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 19/10, Tổng thống Donald Trump kêu gọi bang New Mexico ngay lập tức đổi tên thành New America. Ông cho rằng việc thay đổi tên gọi sẽ giúp nâng cao giá trị và uy tín của bang, đồng thời có thể làm tăng giá bất động sản cũng như thu nhập của người dân. Ông Donald Trump cũng tiếp tục đưa ra cáo buộc về tình trạng gian lận bầu cử tại New Mexico, cho rằng việc đổi tên có thể góp phần khôi phục tính trung thực của các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc này. Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump đề xuất thay đổi tên gọi của New Mexico.

Singapore, Malaysia đồng loạt nâng mức ứng phó ô nhiễm khói mù. Trước diễn biến khói bụi xuyên biên giới tiếp tục ảnh hưởng nhiều nước Đông Nam Á, Singapore tuyên bố sẽ mạnh tay xử lý các doanh nghiệp nghi liên quan đến các vụ cháy rừng, trong khi Malaysia xem xét các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm khả năng đóng cửa trường học để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Thành phố Putrajaya mờ ảo trong khói mù ô nhiễm do cháy rừng từ Indonesia. (Ảnh: Bernama)

Bộ trưởng cấp cao, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam ngày 19/10 khẳng định Singapore sẽ không ngần ngại sửa đổi hoặc ban hành luật mới để xử lý các doanh nghiệp bị nghi có liên quan tới tình trạng khói bụi xuyên biên giới. Các biện pháp chế tài có thể tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh, khả năng huy động vốn và uy tín của doanh nghiệp. Trong khi đó, tại Malaysia, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết Chính phủ đang gấp rút hoàn thiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về khói mù sau cuộc họp Hội đồng Quản lý Thảm họa Quốc gia ngày 19/10. Trọng tâm của kế hoạch là các quy định chi tiết về việc đóng cửa trường học và kích hoạt phương án chuyển sang học trực tuyến ngay khi chất lượng không khí chạm ngưỡng nguy hại.