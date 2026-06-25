Thời sự quốc tế sáng 25/6: Quân Nga tiến công phá vỡ phòng tuyến Kostiantynivka

Theo tờ Kyiv Independent, trong khi dư luận chú ý đến các đòn tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và tuyến hậu cần của Nga, một diễn biến quan trọng hơn đang xảy ra tại mặt trận Donbass: Quân đội Nga đã thâm nhập vào thành phố Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk, mở đầu cho trận chiến được xem là có thể quyết định tương lai phần lãnh thổ Donbass còn nằm dưới quyền kiểm soát của Kiev.

Thời sự quốc tế trưa 24/6: Ông Trump cứng rắn với Iran, Tehran giữ át chủ bài VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 23/6 khẳng định Iran đã đồng ý với "các cuộc thanh sát hạt nhân cấp cao nhất và vô thời hạn", ngay cả sau khi Tehran tuyên bố không có gì thay đổi trong sự hợp tác của nước này với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).