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Thời sự quốc tế sáng 25/6: Quân Nga tiến công phá vỡ phòng tuyến Kostiantynivka

Thứ Năm, 08:45, 25/06/2026
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VOV.VN - Sau nhiều năm bị chặn đứng trước "vành đai pháo đài" Donbass, quân đội Nga đã thâm nhập Kostiantynivka mở ra trận chiến có thể quyết định tương lai phần lãnh thổ Ukraine kiểm soát.

Theo tờ Kyiv Independent, trong khi dư luận chú ý đến các đòn tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và tuyến hậu cần của Nga, một diễn biến quan trọng hơn đang xảy ra tại mặt trận Donbass: Quân đội Nga đã thâm nhập vào thành phố Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk, mở đầu cho trận chiến được xem là có thể quyết định tương lai phần lãnh thổ Donbass còn nằm dưới quyền kiểm soát của Kiev.

PV/VOV.VN
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