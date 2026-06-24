Thời sự quốc tế trưa 24/6: Ông Trump cứng rắn với Iran, Tehran giữ át chủ bài

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VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran đạt tiến triển và eo Hormuz dần được mở cửa trở lại, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ngày hôm qua thông báo sẽ bắt đầu một chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu khoảng 11.000 thủy thủ cùng hàng trăm con tàu bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư kể từ đầu xung đột.
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VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến căng thẳng, Iran tuyên bố đã thay đổi chiến lược và học thuyết quân sự, chuyển từ vị thế phòng vệ thụ động sang chủ động tấn công phủ đầu kẻ thù.
VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến căng thẳng, Iran tuyên bố đã thay đổi chiến lược và học thuyết quân sự, chuyển từ vị thế phòng vệ thụ động sang chủ động tấn công phủ đầu kẻ thù.
VOV.VN - 4 tháng xung đột giữa Mỹ và Iran đã tạo nên tổn thất khổng lồ lên tất cả các bên liên quan tại Trung Đông, và có thể còn để lại những hệ lụy lâu dài.
VOV.VN - 4 tháng xung đột giữa Mỹ và Iran đã tạo nên tổn thất khổng lồ lên tất cả các bên liên quan tại Trung Đông, và có thể còn để lại những hệ lụy lâu dài.
VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ngày 23/6 cho biết, Iran và Oman đã thành lập một ủy ban chung để thảo luận về eo biển Hormuz.
VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ngày 23/6 cho biết, Iran và Oman đã thành lập một ủy ban chung để thảo luận về eo biển Hormuz.
VOV.VN - Truyền thông và giới chức Iran đêm 22/6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin do Phó Tổng thống Mỹ công bố trong đó nói rằng Tehran đã chấp nhận để thanh sát viên quốc tế trở lại làm việc.
VOV.VN - Truyền thông và giới chức Iran đêm 22/6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin do Phó Tổng thống Mỹ công bố trong đó nói rằng Tehran đã chấp nhận để thanh sát viên quốc tế trở lại làm việc.
VOV.VN - Iran đã đồng ý thiết lập một “đường dây nóng” tại eo biển Hormuz nhằm “ngăn ngừa và giải quyết mọi hiểu lầm” với Mỹ hoặc các quốc gia khác khi tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.
VOV.VN - Iran đã đồng ý thiết lập một “đường dây nóng” tại eo biển Hormuz nhằm “ngăn ngừa và giải quyết mọi hiểu lầm” với Mỹ hoặc các quốc gia khác khi tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.