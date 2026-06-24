Thời sự quốc tế trưa 24/6: Ông Trump cứng rắn với Iran, Tehran giữ át chủ bài

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 23/6 khẳng định Iran đã đồng ý với "các cuộc thanh sát hạt nhân cấp cao nhất và vô thời hạn", ngay cả sau khi Tehran tuyên bố không có gì thay đổi trong sự hợp tác của nước này với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).