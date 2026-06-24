English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế trưa 24/6: Ông Trump cứng rắn với Iran, Tehran giữ át chủ bài

Thứ Tư, 15:03, 24/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 23/6 khẳng định Iran đã đồng ý với "các cuộc thanh sát hạt nhân cấp cao nhất và vô thời hạn", ngay cả sau khi Tehran tuyên bố không có gì thay đổi trong sự hợp tác của nước này với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

>>> Xem thêm: Ngoại trưởng Mỹ tới UAE xoa dịu các nước Arab về thỏa thuận với Iran

eo_bien_1_copy.jpg

Iran và Oman dự tính thu phí eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran đạt tiến triển và eo Hormuz dần được mở cửa trở lại, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ngày hôm qua thông báo sẽ bắt đầu một chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu khoảng 11.000 thủy thủ cùng hàng trăm con tàu bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư kể từ đầu xung đột.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran tuyên bố thay đổi học thuyết quân sự, sẵn sàng tấn công phủ đầu kẻ thù
Iran tuyên bố thay đổi học thuyết quân sự, sẵn sàng tấn công phủ đầu kẻ thù

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến căng thẳng, Iran tuyên bố đã thay đổi chiến lược và học thuyết quân sự, chuyển từ vị thế phòng vệ thụ động sang chủ động tấn công phủ đầu kẻ thù.

Iran tuyên bố thay đổi học thuyết quân sự, sẵn sàng tấn công phủ đầu kẻ thù

Iran tuyên bố thay đổi học thuyết quân sự, sẵn sàng tấn công phủ đầu kẻ thù

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến căng thẳng, Iran tuyên bố đã thay đổi chiến lược và học thuyết quân sự, chuyển từ vị thế phòng vệ thụ động sang chủ động tấn công phủ đầu kẻ thù.

4 tháng xung đột Iran - Mỹ: Tổn thất khổng lồ và hệ lụy lâu dài
4 tháng xung đột Iran - Mỹ: Tổn thất khổng lồ và hệ lụy lâu dài

VOV.VN - 4 tháng xung đột giữa Mỹ và Iran đã tạo nên tổn thất khổng lồ lên tất cả các bên liên quan tại Trung Đông, và có thể còn để lại những hệ lụy lâu dài.

4 tháng xung đột Iran - Mỹ: Tổn thất khổng lồ và hệ lụy lâu dài

4 tháng xung đột Iran - Mỹ: Tổn thất khổng lồ và hệ lụy lâu dài

VOV.VN - 4 tháng xung đột giữa Mỹ và Iran đã tạo nên tổn thất khổng lồ lên tất cả các bên liên quan tại Trung Đông, và có thể còn để lại những hệ lụy lâu dài.

Iran và Oman lập “ủy ban chung” để thảo luận về eo biển Hormuz
Iran và Oman lập “ủy ban chung” để thảo luận về eo biển Hormuz

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ngày 23/6 cho biết, Iran và Oman đã thành lập một ủy ban chung để thảo luận về eo biển Hormuz.

Iran và Oman lập “ủy ban chung” để thảo luận về eo biển Hormuz

Iran và Oman lập “ủy ban chung” để thảo luận về eo biển Hormuz

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ngày 23/6 cho biết, Iran và Oman đã thành lập một ủy ban chung để thảo luận về eo biển Hormuz.

Iran bác tin cho phép thanh sát viên IAEA trở lại
Iran bác tin cho phép thanh sát viên IAEA trở lại

VOV.VN - Truyền thông và giới chức Iran đêm 22/6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin do Phó Tổng thống Mỹ công bố trong đó nói rằng Tehran đã chấp nhận để thanh sát viên quốc tế trở lại làm việc.

Iran bác tin cho phép thanh sát viên IAEA trở lại

Iran bác tin cho phép thanh sát viên IAEA trở lại

VOV.VN - Truyền thông và giới chức Iran đêm 22/6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin do Phó Tổng thống Mỹ công bố trong đó nói rằng Tehran đã chấp nhận để thanh sát viên quốc tế trở lại làm việc.

Iran sẽ thiết lập “đường dây nóng” tại eo biển Hormuz với Mỹ
Iran sẽ thiết lập “đường dây nóng” tại eo biển Hormuz với Mỹ

VOV.VN - Iran đã đồng ý thiết lập một “đường dây nóng” tại eo biển Hormuz nhằm “ngăn ngừa và giải quyết mọi hiểu lầm” với Mỹ hoặc các quốc gia khác khi tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Iran sẽ thiết lập “đường dây nóng” tại eo biển Hormuz với Mỹ

Iran sẽ thiết lập “đường dây nóng” tại eo biển Hormuz với Mỹ

VOV.VN - Iran đã đồng ý thiết lập một “đường dây nóng” tại eo biển Hormuz nhằm “ngăn ngừa và giải quyết mọi hiểu lầm” với Mỹ hoặc các quốc gia khác khi tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ