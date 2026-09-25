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Thời sự quốc tế sáng 25/9: Ukraine kêu gọi phương Tây siết trừng phạt Nga

Thứ Sáu, 08:40, 25/09/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh Kiev hứng chịu một đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo ngay khi Tổng thống Zelensky đang gặp các nghị sĩ Mỹ tại New York, nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi Mỹ tăng sức ép với Nga và cung cấp thêm tên lửa đánh chặn đạn đạo.

Xem thêm: Ukraine thử nghiệm xe buggy điều khiển từ xa, tham vọng “robot hóa” tiền tuyến

PV/VOV.VN
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