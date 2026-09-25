Thời sự quốc tế sáng 25/9: Ukraine kêu gọi phương Tây siết trừng phạt Nga

VOV.VN - Nga đang phát triển nhiều hệ thống phát hiện mục tiêu trên không, trong đó có thiết bị nhận diện máy bay không người lái (UAV) dựa trên đặc điểm âm thanh có tên gọi Spider.
Xem thêm: Ukraine thử nghiệm xe buggy điều khiển từ xa, tham vọng “robot hóa” tiền tuyến
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