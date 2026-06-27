Thời sự quốc tế sáng 27/6: Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine

VOV.VN - Tối 25/6, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Kiev của Ukraine. Lực lượng Không quân Ukraine báo cáo về một quả tên lửa đang bay tới. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt sau khi lực lượng không quân cảnh báo về mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.