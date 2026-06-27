English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế sáng 27/6: Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine

Thứ Bảy, 08:25, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 25/6, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Kiev của Ukraine. Lực lượng Không quân Ukraine báo cáo về một quả tên lửa đang bay tới. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt sau khi lực lượng không quân cảnh báo về mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

>>> Xem thêm: Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh theo tỷ lệ 160 đổi 160 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga dồn quân đánh "vành đai pháo đài", Ukraine tập kích tầm xa đáp trả
Nga dồn quân đánh "vành đai pháo đài", Ukraine tập kích tầm xa đáp trả

VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.

Nga dồn quân đánh "vành đai pháo đài", Ukraine tập kích tầm xa đáp trả

Nga dồn quân đánh "vành đai pháo đài", Ukraine tập kích tầm xa đáp trả

VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.

Bên trong "vùng tử thần" ở chiến trường Ukraine: Mọi chuyển động đều bị săn lùng
Bên trong "vùng tử thần" ở chiến trường Ukraine: Mọi chuyển động đều bị săn lùng

VOV.VN - Tại nhiều khu vực tiền tuyến Ukraine, mọi mục tiêu di chuyển đều có thể trở thành đích ngắm của máy bay không người lái. Sự xuất hiện của "vùng tử thần" đang phản ánh xu hướng giao tranh ngày càng phụ thuộc nhiều vào công nghệ và tự động hóa.

Bên trong "vùng tử thần" ở chiến trường Ukraine: Mọi chuyển động đều bị săn lùng

Bên trong "vùng tử thần" ở chiến trường Ukraine: Mọi chuyển động đều bị săn lùng

VOV.VN - Tại nhiều khu vực tiền tuyến Ukraine, mọi mục tiêu di chuyển đều có thể trở thành đích ngắm của máy bay không người lái. Sự xuất hiện của "vùng tử thần" đang phản ánh xu hướng giao tranh ngày càng phụ thuộc nhiều vào công nghệ và tự động hóa.

Ông Trump đề xuất gắn hỗ trợ Ukraine với vai trò của châu Âu ở Hormuz
Ông Trump đề xuất gắn hỗ trợ Ukraine với vai trò của châu Âu ở Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép đối với Nga, song đổi lại các đồng minh châu Âu phải tham gia hỗ trợ rà phá bom mìn tại eo biển Hormuz.

Ông Trump đề xuất gắn hỗ trợ Ukraine với vai trò của châu Âu ở Hormuz

Ông Trump đề xuất gắn hỗ trợ Ukraine với vai trò của châu Âu ở Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép đối với Nga, song đổi lại các đồng minh châu Âu phải tham gia hỗ trợ rà phá bom mìn tại eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ