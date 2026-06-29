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Thời sự quốc tế sáng 29/6: Mỹ không kích 10 mục tiêu quân sự tại Iran

Thứ Hai, 09:13, 29/06/2026
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VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 27/6 cho biết đã tiến hành không kích 10 mục tiêu quân sự tại Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai nước tiếp tục bị thử thách sau ngày thứ hai liên tiếp xảy ra các vụ tấn công.

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Bahrain tố Iran tập kích UAV

VOV.VN - Bahrain ngày 27/6 cáo buộc Iran phóng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào quốc đảo này, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

>>> Xem thêm: Mỹ không kích 10 mục tiêu Iran, vùng Vịnh chỉ trích cuộc tấn công UAV vào Bahrain

PV/VOV.VN
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