Thời sự quốc tế sáng 29/6: Mỹ không kích 10 mục tiêu quân sự tại Iran

Nóng thế giới ngày 19/6: Mỹ và Iran ký thỏa thuận đột phá, Trung Đông hạ nhiệt

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump xác nhận đã ký bản cứng thỏa thuận Mỹ - Iran, eo biển Hormuz được mở lại ngay khi thỏa thuận Mỹ - Iran có hiệu lực, Iran xác nhận cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân...