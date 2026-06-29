Thời sự quốc tế sáng 29/6: Mỹ không kích 10 mục tiêu quân sự tại Iran

VOV.VN - Bahrain ngày 27/6 cáo buộc Iran phóng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào quốc đảo này, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.
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VOV.VN - Đề xuất thành lập quỹ tái thiết và phát triển kinh tế Iran trị giá 300 tỷ USD trong bản ghi nhớ (MoU) mà Mỹ và Iran vừa ký kết, đang trở thành tâm điểm tranh luận chính trị tại Washington.
VOV.VN - Đề xuất thành lập quỹ tái thiết và phát triển kinh tế Iran trị giá 300 tỷ USD trong bản ghi nhớ (MoU) mà Mỹ và Iran vừa ký kết, đang trở thành tâm điểm tranh luận chính trị tại Washington.
VOV.VN - Bản ghi nhớ gồm 14 điểm (MoU) giữa Mỹ và Iran được xem là bước đột phá ngoại giao quan trọng sau nhiều tháng căng thẳng và đối đầu quân sự giữa hai nước.
VOV.VN - Bản ghi nhớ gồm 14 điểm (MoU) giữa Mỹ và Iran được xem là bước đột phá ngoại giao quan trọng sau nhiều tháng căng thẳng và đối đầu quân sự giữa hai nước.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump xác nhận đã ký bản cứng thỏa thuận Mỹ - Iran, eo biển Hormuz được mở lại ngay khi thỏa thuận Mỹ - Iran có hiệu lực, Iran xác nhận cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân...
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump xác nhận đã ký bản cứng thỏa thuận Mỹ - Iran, eo biển Hormuz được mở lại ngay khi thỏa thuận Mỹ - Iran có hiệu lực, Iran xác nhận cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân...