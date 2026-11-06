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Thời sự quốc tế sáng 6/11: Đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy chấm dứt xung đột Mỹ - Iran

Thứ Sáu, 08:45, 06/11/2026
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VOV.VN - Đảng Dân chủ Mỹ tuyên bố sẽ sử dụng quyền kiểm soát ngân sách Quốc hội để gây sức ép buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến với Iran. Kế hoạch này có thể nhận được sự ủng hộ từ một số nghị sĩ Cộng hòa, mở ra khả năng Washington điều chỉnh chiến lược quân sự tại Trung Đông.

Xem thêm: Ông Trump trước 3 lựa chọn khó khăn trong cuộc chiến với Iran

PV/VOV.VN
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