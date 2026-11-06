Thời sự quốc tế sáng 6/11: Đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy chấm dứt xung đột Mỹ - Iran
Thứ Sáu, 08:45, 06/11/2026
VOV.VN - Đảng Dân chủ Mỹ tuyên bố sẽ sử dụng quyền kiểm soát ngân sách Quốc hội để gây sức ép buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến với Iran. Kế hoạch này có thể nhận được sự ủng hộ từ một số nghị sĩ Cộng hòa, mở ra khả năng Washington điều chỉnh chiến lược quân sự tại Trung Đông.
VOV.VN - Một quan chức cấp cao Iran hôm 5/11 cho biết, nước này vừa chuyển đến cho chính quyền Mỹ một đề xuất thỏa thuận mới thông qua nhà trung gian Qatar. Động thái diễn ra trong bối cảnh các quốc gia khu vực đang tiến hành chuỗi tiếp xúc ngoại giao dày đặc nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 6/11/2026): Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ đảo ngược chính sách của Tổng thống Trump; Chủ tịch Hạ viện Mỹ không tiếp tục lãnh đạo đảng Cộng hòa sau bầu cử; Israel phê chuẩn kết quả bầu cử và trình lên Tổng thống…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 6/11/2026): Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ đảo ngược chính sách của Tổng thống Trump; Chủ tịch Hạ viện Mỹ không tiếp tục lãnh đạo đảng Cộng hòa sau bầu cử; Israel phê chuẩn kết quả bầu cử và trình lên Tổng thống…
VOV.VN - Giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân chủ có thêm công cụ để kiềm chế các chính sách của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, khả năng thay đổi những quyết sách lớn về các cuộc xung đột, thương mại và nhập cư vẫn đối mặt nhiều rào cản.
VOV.VN - Giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân chủ có thêm công cụ để kiềm chế các chính sách của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, khả năng thay đổi những quyết sách lớn về các cuộc xung đột, thương mại và nhập cư vẫn đối mặt nhiều rào cản.