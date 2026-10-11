THẾ GIỚI Thời sự quốc tế tối 11/10: Binh sĩ Ukraine bắn hạ UAV Nga bằng tên lửa Stinger Chủ Nhật, 21:25, 11/10/2026 Copy link thành công! VOV.VN - Binh lính Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Stinger để đánh chặn một máy bay không người lái (UAV) của Nga. Ukraine lần đầu dùng UAV ném bom thả robot vũ trang vào sau phòng tuyến Nga VOV.VN - Ukraine lần đầu dùng UAV ném bom hạng nặng thả robot vũ trang sâu gần 10 km sau phòng tuyến Nga, mở ra hướng tác chiến mới trên chiến trường. Xem thêm: Nga - Ukraine biến tác chiến điện tử thành vũ khí, Mỹ lo mất lợi thế PV/VOV.VN Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên Thêm VOV trên Google Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.