Ukraine lần đầu dùng UAV ném bom thả robot vũ trang vào sau phòng tuyến Nga

Chiến thuật chưa từng có tiền lệ

Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, chỉ huy Quân đoàn số 3 của Ukraine cho biết lực lượng nước này đã thực hiện một chiến thuật chưa từng có tiền lệ: sử dụng máy bay không người lái (UAV) thả robot mặt đất xuống khu vực tác chiến thực tế.

Binh sĩ Ukraine vận hành UAV. Ảnh: Reuters

Theo ông Biletskyi, các UAV ném bom hạng nặng mang theo robot có vũ trang, đưa chúng vượt qua khoảng gần 10 km rồi thả xuống khu vực phía sau phòng tuyến Nga. Hoạt động này là một phần của Chiến dịch Vivaldi đang diễn ra ở miền đông Ukraine.

Ông Mykola Zinkevych, chỉ huy đơn vị NC13, cho biết chiến thuật trên có tên gọi là “Gryphon”, được đặt theo tên một quân nhân mất tích khi làm nhiệm vụ gần Andriivka. Thay vì để robot mang thuốc nổ tự di chuyển qua tiền tuyến, lực lượng Ukraine sử dụng UAV hạng nặng để đưa chúng đến khu vực hậu phương đối phương, tạo ra hướng tiếp cận bất ngờ.

NC13 là đơn vị thuộc Lữ đoàn Tấn công số 3, trực thuộc Quân đoàn số 3 của Ukraine, giữ vai trò quan trọng trong Chiến dịch Vivaldi.

Các chiến dịch đổ bộ đường không theo phương thức truyền thống hiếm khi được triển khai trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, do mạng lưới phòng không dày đặc khiến máy bay và trực thăng đối mặt với nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, Chiến dịch Vivaldi cho thấy tiềm năng của phương thức triển khai lực lượng không người lái từ trên không. Thay vì sử dụng trực thăng, máy bay vận tải hoặc đưa lính dù vào khu vực nguy hiểm, quân đội có thể dùng UAV thả robot xuống phía sau phòng tuyến đối phương. Các đơn vị quân đội và doanh nghiệp quốc phòng Ukraine hiện tìm cách phát triển thêm phương thức tác chiến này.

Vài ngày sau khi Quân đoàn số 3 công bố thông tin về chiến thuật trên, Brave1 - nền tảng hỗ trợ đổi mới công nghệ quốc phòng do nhà nước Ukraine bảo trợ, cho biết một đơn vị khác cũng đã phát triển và triển khai giải pháp tương tự. Đơn vị này là tiểu đoàn robot Alter Ego thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 93.

Alter Ego đã chế tạo một mẫu robot chuyên dụng mang tên “Desantnyk”, cùng cơ chế cho phép UAV ném bom hạng nặng mang và thả robot xuống khu vực phía sau tiền tuyến. Theo Brave1, robot này đã được sử dụng để tấn công các vị trí của Nga. Quá trình phát triển, từ hình thành ý tưởng đến triển khai thực tế, chỉ mất 10 ngày.

Một đại diện của Brave1 nói rằng trên thị trường chưa có sẵn loại robot thương mại đáp ứng yêu cầu để UAV ném bom hạng nặng dễ dàng mang theo và thả xuống, đặc biệt khi hoạt động ở khoảng cách xa. Vì vậy, Alter Ego phải tự phát triển một mẫu robot phù hợp với nhiệm vụ.

“Đây là giải pháp bất đối xứng, nằm ngoài dự tính của đối phương, giúp tăng khả năng cơ động và mở rộng phạm vi tác chiến sâu trong hậu phương đối phương”, đại diện Brave1 cho biết.

Qua quá trình triển khai thực tế, Alter Ego nhận thấy robot mặt đất không người lái (UGV) cần đáp ứng đồng thời các yêu cầu về khả năng cơ động, tầm hoạt động, tải trọng và duy trì kết nối ổn định với người điều khiển. Brave1 cho biết nền tảng này đã hỗ trợ đơn vị tìm kiếm nhà sản xuất để chuyển từ chế tạo nguyên mẫu sang sản xuất hàng loạt.

Kết hợp UAV và robot mặt đất

Ông Volodymyr Zinovskyi, Giám đốc điều hành công ty quốc phòng Ukraine TAF Industries cho biết, doanh nghiệp đã phát triển cả robot mặt đất lẫn UAV ném bom hạng nặng. Theo ông, hai loại khí tài này có thể được kết hợp tương đối thuận lợi trong cùng một nhiệm vụ.

Ý tưởng sử dụng một hệ thống robot để vận chuyển và triển khai hệ thống khác ra chiến trường không phải hoàn toàn mới. Đầu năm nay, Business Insider từng đưa tin một nhà sản xuất quốc phòng Ukraine bất ngờ khi biết binh sĩ sử dụng UAV để thả một robot do công ty này chế tạo.

Các doanh nghiệp Ukraine đã phát triển nhiều phương thức phóng UAV từ những phương tiện không người lái, trong đó có xuồng và robot mặt đất. Cách tiếp cận này giúp mở rộng phạm vi hoạt động của các phương tiện được triển khai. Trong lĩnh vực quân sự, phương tiện không người lái mang UAV được gọi là “tàu mẹ” dùng để chỉ các nền tảng mang theo và triển khai những phương tiện hoặc thiết bị khác đang được quan tâm nhiều hơn.

Việc sử dụng UAV để đưa robot xuống chiến trường là bước phát triển mới nhất của mô hình “tàu mẹ” do Ukraine ứng dụng. Theo Brave1, đây là phương thức còn khá mới và hiện chỉ một số đơn vị Ukraine có khả năng triển khai thành công.

Chiến thuật này cũng nằm trong nỗ lực rộng hơn của Ukraine nhằm sử dụng các hệ thống robot thay thế binh sĩ trong những nhiệm vụ nguy hiểm ở tiền tuyến, đặc biệt là vận chuyển hậu cần và sơ tán thương binh.

“Trong các đợt tấn công, UAV và đạn tuần kích luôn là những phương tiện đi đầu, vượt lên trước bộ binh”, ông Biletskyi viết trên mạng xã hội ngày 20/9, khi công bố thông tin về Chiến dịch Vivaldi.

Theo các doanh nghiệp quốc phòng và binh sĩ Ukraine, việc kết hợp nhiều công nghệ để triển khai robot từ trên không phản ánh xu hướng tích hợp các hệ thống không người lái trong tác chiến hiện đại. Ông Zinovskyi cho biết trước đây, các doanh nghiệp quốc phòng chủ yếu tập trung phát triển UAV. Tuy nhiên, thách thức tiếp theo là tích hợp nhiều hệ thống khác nhau để chúng có thể phối hợp hiệu quả trong cùng một nhiệm vụ.

Trong khi đó, ông Zinkevych đánh giá tích cực việc ngày càng nhiều doanh nghiệp phát triển UAV ném bom hạng nặng có khả năng mang theo UGV. Theo ông, đây là dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang mở rộng quy mô sản xuất và ứng dụng một mô hình đã được triển khai trên chiến trường.