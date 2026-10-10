Thời sự quốc tế trưa 10/10: Mỹ đạt thoả thuận để Nga cung cấp dầu diesel
Thứ Bảy, 14:17, 10/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 10/10: UAE cáo buộc cơ phó Flydubai âm mưu tấn công tự sát; Ông Trump bổ nhiệm người phát ngôn mới của Nhà Trắng; Đảng Cộng hoà kêu gọi siết tài trợ nghiên cứu với thêm nhiều đại học Trung Quốc; Mỹ và đồng minh tìm cách phá vỡ thế bế tắc xung đột tại Ukraine...
VOV.VN - Trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về xung đột Ukraine, khủng hoảng Iran, hợp tác năng lượng và triển vọng cải thiện quan hệ song phương.
VOV.VN - Một trong những kết quả của điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump được dư luận đặc biệt quan tâm là việc thỏa thuận cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel giữa Nga và Mỹ, không chỉ bởi kỳ vọng hạ nhiệt giá nhiên liệu, mà còn vì những tác động đối với cuộc xung đột tại Ukraine.
VOV.VN - Một trong những kết quả của điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump được dư luận đặc biệt quan tâm là việc thỏa thuận cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel giữa Nga và Mỹ, không chỉ bởi kỳ vọng hạ nhiệt giá nhiên liệu, mà còn vì những tác động đối với cuộc xung đột tại Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.
VOV.VN - Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ đang thúc đẩy các đề xuất ngừng bắn hạn chế giữa Nga và Ukraine, tập trung ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, khả năng thành công vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tính toán chiến lược của Moscow và mức độ sẵn sàng nhượng bộ của các bên.
VOV.VN - Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ đang thúc đẩy các đề xuất ngừng bắn hạn chế giữa Nga và Ukraine, tập trung ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, khả năng thành công vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tính toán chiến lược của Moscow và mức độ sẵn sàng nhượng bộ của các bên.