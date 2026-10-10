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Thời sự quốc tế trưa 10/10: Mỹ đạt thoả thuận để Nga cung cấp dầu diesel

Thứ Bảy, 14:17, 10/10/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 10/10: UAE cáo buộc cơ phó Flydubai âm mưu tấn công tự sát; Ông Trump bổ nhiệm người phát ngôn mới của Nhà Trắng; Đảng Cộng hoà kêu gọi siết tài trợ nghiên cứu với thêm nhiều đại học Trung Quốc; Mỹ và đồng minh tìm cách phá vỡ thế bế tắc xung đột tại Ukraine...

Xem thêm: Nghị sĩ Mỹ phản đối thỏa thuận dầu diesel của Tổng thống Trump với Nga

PV/VOV.VN
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