Nghị sĩ Mỹ phản đối thỏa thuận dầu diesel của Tổng thống Trump với Nga

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt thoả thuận về việc cho phép Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, các Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, Chuck Schumer và Elizabeth Warren ra tuyên bố chung chỉ trích thỏa thuận. Họ cho rằng việc chính quyền của ông Trump sử dụng Giấy phép chung 135 để cho phép các giao dịch liên quan tới dầu diesel của Nga đi ngược lại tinh thần của các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Moscow.

Nghị sĩ Mỹ phản đối thỏa thuận dầu diesel của Tổng thống Donald Trump với Nga. Ảnh: Rêuters

Trong tuyên bố chung, ba Thượng nghị sĩ gọi quyết định của ông Trump cho phép mua dầu diesel Nga trên toàn cầu trong 6 tháng là “sự phản bội hoàn toàn” đối với Ukraine, các đồng minh châu Âu và an ninh quốc gia Mỹ. Các nghị sĩ cho rằng sau khi cuộc chiến với Iran khiến giá xăng và dầu diesel tăng mạnh đối với người dân Mỹ, ông Trump lại tìm đến một “thỏa thuận tuyệt vọng” với Tổng thống Nga Vladimir Putin để xử lý hệ quả từ chính sách của mình.

Tuyên bố cũng cáo buộc chính quyền của ông Trump bán đứng Ukraine và các đồng minh nhằm cứu vãn triển vọng chính trị trước bầu cử giữa kỳ. Theo các nghị sĩ này, thay vì siết chặt nguồn tài chính của Nga, chính quyền lại mở một kênh để dầu diesel Nga được bán ra thị trường toàn cầu. Họ cảnh báo điều này có thể làm suy yếu mặt trận thống nhất giữa Mỹ, Ukraine và các đồng minh phương Tây trong việc gây sức ép với Điện Kremlin.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cũng chỉ trích quyết định này, nói rằng việc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu diesel Nga là “đáng xấu hổ” và khiến Mỹ có nguy cơ trở thành bên tiếp tay cho Nga. Ông cho rằng nguồn thu từ xuất khẩu nhiên liệu có thể giúp Moscow tiếp tục tài trợ cho các hoạt động quân sự tại Ukraine.

Tại Hạ viện, nghị sĩ Steny Hoyer gọi quyết định của ông Trump là “hai mặt”, khi một mặt Washington yêu cầu các đồng minh gánh thêm trách nhiệm hỗ trợ Ukraine, mặt khác lại tạo điều kiện để Nga bán sản phẩm dầu mỏ. Ông kêu gọi Quốc hội hành động để ngăn bất kỳ khoản tiền nào của Mỹ được sử dụng để mua các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Tranh cãi tại Mỹ đã nổ ra sau khi ông Trump tuyên bố đã đạt thỏa thuận với ông Putin để Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, nhằm kéo giảm giá nhiên liệu trước bầu cử giữa kỳ. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã ngay lập tức ban hành Giấy phép chung 135, cho phép các giao dịch liên quan đến bán, giao hàng, dỡ hàng và nhập khẩu dầu diesel có nguồn gốc từ Nga trong một thời hạn nhất định.

Chính quyền Trump lập luận rằng thỏa thuận này nhằm bổ sung nguồn cung và hạ giá diesel đang tăng cao. Tuy nhiên, các nghị sĩ phản đối cho rằng lợi ích ngắn hạn về giá nhiên liệu không thể đánh đổi bằng việc làm suy yếu chính sách trừng phạt Nga và gây tổn hại tới nỗ lực hỗ trợ Ukraine.