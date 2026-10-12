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Thời sự quốc tế trưa 12/10: Iran “chê” phản hồi của Mỹ đối với đề xuất ngừng bắn

Thứ Hai, 14:25, 12/10/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 12/10: Iran “chê” phản hồi của Mỹ đối với đề xuất ngừng bắn; Houthi tấn công dữ dội vào Saudi Arabia; Diễn biến nóng ở Trung Đông, ông Trump nói sớm có quyết định mới; Mỹ gia tăng sức ép, yêu cầu Ukraine dừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga...

Xem thêm: Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong

PV/VOV.VN
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