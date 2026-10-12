Thời sự quốc tế trưa 12/10: Iran “chê” phản hồi của Mỹ đối với đề xuất ngừng bắn
Thứ Hai, 14:25, 12/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 12/10: Iran “chê” phản hồi của Mỹ đối với đề xuất ngừng bắn; Houthi tấn công dữ dội vào Saudi Arabia; Diễn biến nóng ở Trung Đông, ông Trump nói sớm có quyết định mới; Mỹ gia tăng sức ép, yêu cầu Ukraine dừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga...
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran sẽ không bao giờ từ bỏ làm giàu urani, Mỹ lên kế hoạch “3 ngày tấn công dữ dội” Iran, Thẩm phán Nam Phi đoạt giải Nobel Hòa bình 2026, Quân đội Mỹ sẽ phát trực tiếp vụ xử bắn tử tù…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran sẽ không bao giờ từ bỏ làm giàu urani, Mỹ lên kế hoạch “3 ngày tấn công dữ dội” Iran, Thẩm phán Nam Phi đoạt giải Nobel Hòa bình 2026, Quân đội Mỹ sẽ phát trực tiếp vụ xử bắn tử tù…
VOV.VN - Tổng thống Iran ngày 9/10 khẳng định đối thoại với Mỹ chỉ có ý nghĩa khi Washington từ bỏ chính sách đe dọa và gây sức ép. Động thái cho thấy Iran chưa sẵn sàng nối lại đàm phán trong giai đoạn hiện nay, khi Mỹ đang không ngừng gây sức ép lên quốc gia Hồi giáo.
VOV.VN - Tổng thống Iran ngày 9/10 khẳng định đối thoại với Mỹ chỉ có ý nghĩa khi Washington từ bỏ chính sách đe dọa và gây sức ép. Động thái cho thấy Iran chưa sẵn sàng nối lại đàm phán trong giai đoạn hiện nay, khi Mỹ đang không ngừng gây sức ép lên quốc gia Hồi giáo.