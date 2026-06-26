Thời sự quốc tế trưa 26/6: Vành đai pháo đài Donbass của Ukraine đang bị đe dọa?

VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.
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VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Nga đang đặt cược vào tên lửa đạn đạo, trong khi tên lửa hành trình được chuyển từ phương tiện tiến hành tấn công sang công cụ bào mòn năng lực phòng không của đối phương.
VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Nga đang đặt cược vào tên lửa đạn đạo, trong khi tên lửa hành trình được chuyển từ phương tiện tiến hành tấn công sang công cụ bào mòn năng lực phòng không của đối phương.
VOV.VN - Ukraine chứng minh hiệu quả của cảm biến âm thanh giá rẻ trong phát hiện UAV, mở ra hướng phát triển mới cho phòng không phương Tây.
VOV.VN - Ukraine chứng minh hiệu quả của cảm biến âm thanh giá rẻ trong phát hiện UAV, mở ra hướng phát triển mới cho phòng không phương Tây.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran tuyên bố không đàm phán về tên lửa đạn đạo. Ukraine tuyên bố tấn công cầu đường sắt dẫn đến Crimea, nhằm cô lập bán đảo này. Triều Tiên biên chế tàu khu trục 5.000 tấn, tăng cường năng lực răn đe trên biển...
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran tuyên bố không đàm phán về tên lửa đạn đạo. Ukraine tuyên bố tấn công cầu đường sắt dẫn đến Crimea, nhằm cô lập bán đảo này. Triều Tiên biên chế tàu khu trục 5.000 tấn, tăng cường năng lực răn đe trên biển...