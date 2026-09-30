Thời sự quốc tế trưa 30/9: Mối quan tâm của cử tri Mỹ trước bầu cử giữa kỳ
Thứ Tư, 14:19, 30/09/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 30/9: Người Mỹ bi quan về tình hình kinh tế trước bầu cử giữa kỳ; Chốt danh sách 27 cặp ứng cử viên tranh cử Tổng thống Bulgaria; Người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm là Thủ tướng Morocco; Iran kêu gọi cử tri Mỹ phản đối chính sách của ông Trump...
VOV.VN - Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada tiếp tục leo thang khi Washington từ ngày 29/9 bắt đầu thực thi lệnh cấm nhập khẩu gần 1 tỷ USD hàng hóa Canada, gồm đồ uống có cồn, các sản phẩm sữa và xe mô tô.
VOV.VN - Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada tiếp tục leo thang khi Washington từ ngày 29/9 bắt đầu thực thi lệnh cấm nhập khẩu gần 1 tỷ USD hàng hóa Canada, gồm đồ uống có cồn, các sản phẩm sữa và xe mô tô.