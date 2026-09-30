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Thời sự quốc tế trưa 30/9: Mối quan tâm của cử tri Mỹ trước bầu cử giữa kỳ

Thứ Tư, 14:19, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 30/9: Người Mỹ bi quan về tình hình kinh tế trước bầu cử giữa kỳ; Chốt danh sách 27 cặp ứng cử viên tranh cử Tổng thống Bulgaria; Người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm là Thủ tướng Morocco; Iran kêu gọi cử tri Mỹ phản đối chính sách của ông Trump...

Xem thêm: Trung Quốc đề xuất cuộc gặp ba bên Trung - Nga - Mỹ bên lề APEC

PV/VOV.VN
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