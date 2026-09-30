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Trung Quốc đề xuất cuộc gặp ba bên Trung - Nga - Mỹ bên lề APEC

Thứ Tư, 10:49, 30/09/2026
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VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hàn Huy (Zhang Hanhui) ngày 30/9 cho rằng việc tổ chức cuộc gặp giữa nguyên thủ các nước Nga, Trung Quốc và Mỹ bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Phát biểu với báo giới, Đại sứ Trương Hàn Huy nhận định cuộc gặp ba bên sẽ có ý nghĩa đối với tiến trình hình thành một thế giới đa cực. Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, Nga, Mỹ và Trung Quốc đều là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là những nước lớn có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Ông cho rằng việc lãnh đạo ba nước tiến hành đối thoại trực tiếp sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác và thảo luận về các vấn đề quốc tế.

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Trung Quốc đề xuất cuộc gặp ba bên Nga - Trung Quốc - Mỹ bên lề APEC. Ảnh: Nhà Trắng, Sputnik

Đại sứ Trương Hàn Huy đồng thời cho rằng các nước khác có thể tham khảo cách Trung Quốc và Nga xây dựng quan hệ láng giềng cũng như quan hệ giữa các cường quốc. Theo ông, hợp tác giữa các nước có thể góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế toàn cầu, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới.

Trước đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với tư cách nước chủ nhà Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến từ 18 - 19/11/2026, có thể thực hiện các bước nhằm thúc đẩy cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ.

Văn Huy/VOV1
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