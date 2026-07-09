Thời sự quốc tế trưa 9/7: Mỹ tính tái áp đặt phong tỏa hải quân với Iran

Đòn gây sức ép của ông Trump với Iran có là “con dao hai lưỡi”?

VOV.VN - Những tuyên bố cứng rắn cùng các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran đang đặt ra câu hỏi liệu Washington có thực sự từ bỏ tiến trình ngoại giao hay chỉ tiếp tục sử dụng sức ép quân sự như một đòn bẩy để buộc Tehran nhượng bộ.