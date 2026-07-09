Thời sự quốc tế trưa 9/7: Mỹ tính tái áp đặt phong tỏa hải quân với Iran

Xem thêm: Mỹ điều hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ áp sát Iran, ông Trump cảnh báo cứng rắn
VOV.VN - Sau nhiều năm đặt chương trình hạt nhân ở vị trí trung tâm, Iran hiện coi eo biển Hormuz là lợi thế chiến lược quan trọng nhất trong cuộc đối đầu với Mỹ. Tehran xem quyền kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch này là đòn bẩy then chốt trên bàn đàm phán.
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VOV.VN - Những tuyên bố cứng rắn cùng các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran đang đặt ra câu hỏi liệu Washington có thực sự từ bỏ tiến trình ngoại giao hay chỉ tiếp tục sử dụng sức ép quân sự như một đòn bẩy để buộc Tehran nhượng bộ.
VOV.VN - Những tuyên bố cứng rắn cùng các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran đang đặt ra câu hỏi liệu Washington có thực sự từ bỏ tiến trình ngoại giao hay chỉ tiếp tục sử dụng sức ép quân sự như một đòn bẩy để buộc Tehran nhượng bộ.
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Baqer Qalibaf vừa đăng một thông điệp mang nội dung ám chỉ eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại. Động thái đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ phát động chiến dịch tập kích mới chống Iran, viện lý do đáp trả vụ Tehran tấn công tàu hàng tại eo Hormuz.
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Baqer Qalibaf vừa đăng một thông điệp mang nội dung ám chỉ eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại. Động thái đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ phát động chiến dịch tập kích mới chống Iran, viện lý do đáp trả vụ Tehran tấn công tàu hàng tại eo Hormuz.
VOV.VN - Mỹ đã triển khai hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ tới Biển Arab trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng.
VOV.VN - Mỹ đã triển khai hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ tới Biển Arab trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng.