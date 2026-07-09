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Thời sự quốc tế trưa 9/7: Mỹ tính tái áp đặt phong tỏa hải quân với Iran

Thứ Năm, 14:17, 09/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran, trong đó có đảo Kharg, đồng thời cân nhắc tái áp đặt phong tỏa hải quân sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz.

Xem thêm: Mỹ điều hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ áp sát Iran, ông Trump cảnh báo cứng rắn

PV/VOV.VN
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