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Mỹ điều hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ áp sát Iran, ông Trump cảnh báo cứng rắn

Thứ Năm, 10:35, 09/07/2026
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VOV.VN - Mỹ đã triển khai hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ tới Biển Arab trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng.

Fox News dẫn các nguồn tin cho hay, lực lượng được điều động tới Biển Arab gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush, cùng Nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Boxer (ARG), với tổng cộng khoảng 20.000 thủy thủ và binh sĩ.

Tổng cộng, Mỹ hiện triển khai 24 tàu chiến tại khu vực, trong đó có 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.

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Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3/3/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Trong khi đó, phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một sau Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối khẳng định liệu xung đột quân sự quy mô lớn với Iran có bùng phát trở lại hay không.

“Tôi không biết”, ông Trump nói khi được hỏi liệu Mỹ có đang quay trở lại một cuộc xung đột toàn diện với Iran hay không. Tuy nhiên, ông khẳng định nếu điều đó xảy ra, Mỹ sẽ “giành chiến thắng rất nhanh”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Tehran, tuyên bố Washington sẽ đáp trả bằng 20 đòn tấn công cho mỗi cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ.

“Chúng tôi vừa giáng đòn rất mạnh vào Iran. Đó là hành động đáp trả những gì xảy ra đêm qua. Họ thực tế đã tấn công 3 tàu chứ không phải 2. Mỗi lần họ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh gấp 20 lần”, ông Trump nói.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran với mục tiêu làm suy giảm năng lực kiểm soát eo biển Hormuz của Tehran.

Ngày 8/7, Tổng thống Trump cũng tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran không còn hiệu lực, đồng thời cáo buộc Tehran vi phạm các thỏa thuận song phương.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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