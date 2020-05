Thống đốc bang New York xét nghiệm Covid-19 trực tiếp trên truyền hình

Ngày 17/5, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trực tiếp trên truyền hình. Ông Cuomo cũng khuyến khích người dân tại New York tiến hành xét nghiệm trong bối cảnh tiểu bang này bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế.

Bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ lấy dịch mũi của ông Andrew Cuomo để lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Bloomberg.

Tại cuộc họp báo về Covid-19 trên truyền hình ở thành phố Albaby, New York, một bác sĩ trong trang phục bảo hộ đến gần ông Cuomo và bảo ông nhắm mắt lại. Sau đó, bác sĩ lấy dịch mũi của ông để lấy mẫu xét nghiệm. “Đó là toàn bộ quá trình xét nghiệm. Tôi không cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Hãy cứ nhắm mắt lại và thư giãn. Không có lý do gì khiến mọi người không dám xét nghiệm”, Thống đốc bang New York nói.

Ông Cuomo đã thực hiện xét nghiệm Covid-19 trực tiếp trên truyền hình để khuyến khích bất kỳ người dân New York nào có triệu chứng nhiễm virus nên “noi gương” theo ông. Thống đốc Cuomo cho biết khả năng xét nghiệm Covid-19 trên toàn tiểu bang đã tăng lên khoảng 40.000 xét nghiệm/ngày. Theo Ủy viên Y tế bang New York, Tiến sĩ Howard Zucker, tổng xét nghiệm được thực hiện là khoảng 80.000-90.000 mẫu/ngày, bao gồm cả kết quả từ các phòng xét nghiệm tư nhân.

New York hiện có hơn 700 địa điểm xét nghiệm Covid-19 và khi tiểu bang này mở cửa trở lại nền kinh tế, việc xét nghiệm sẽ cần được tăng cường để ngăn chặn virus lây lan.

Trong một tuyên bố với Newsweek ngày 17/5, ông Cuomo cho biết bang New York đang nỗ lực hết sức để có thể thực hiện nhiều xét nghiệm hơn.

“Bang New York đang làm việc tích cực để xây dựng một mạng lưới thu thập mẫu xét nghiệm lớn trên toàn tiểu bang và hiện đang xét nghiệm nhiều hơn bất kỳ bang nào khác ở Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là địa điểm và khả năng xét nghiệm của chúng tôi nhiều hơn so với số lượng người thực tế tới xét nghiệm. Càng nhiều người dân New York được xét nghiệm càng tốt và chúng tôi sẽ đảm bảo tất cả những người quay trở lại làm việc trong giai đoạn 1 của kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế đều được xét nghiệm. Đồng thời, chúng tôi sẽ ra mắt một trang web mới để hỗ trợ người dân tìm kiếm địa điểm xét nghiệm”, Thống đốc bang New York phát biểu.

5 khu vực ngoại ô tại bang New York đã bắt đầu thực hiện giai đoạn 1 trong kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế của tiểu bang. Các ngành như xây dựng, sản xuất, nông nghiệp, bán buôn và bán lẻ đã hoạt động trở lại.

Tính đến ngày 14/5, bang New York có hơn 359.800 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 28.300 người tử vong do dịch bệnh. Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất trên thế giới với hơn 1,5 triệu ca nhiễm bệnh và 90.978 ca tử vong do Covid-19./.

Video: Thống đốc bang New York Andrew Cuomo xét nghiệm Covid-19 trực tuyến. Nguồn: Twitter.