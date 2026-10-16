Thư ký báo chí Nhà Trắng vướng nghi vấn trượt kỳ thi luật

ABC dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Thư ký báo chí Nhà Trắng Zacharia đã trượt kỳ thi luật sư tại bang California. Bà Zacharia, người tổ chức cuộc họp báo đầu tiên tại Nhà Trắng vào đầu tuần này, từng tự giới thiệu bản thân là luật sư. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gọi bà là “luật sư” trong bài đăng trên mạng xã hội khi công bố vai trò của bà trong chính quyền.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia tháp tùng Tổng thống Trump. Ảnh: Win McNamee

Vấn đề bà Zacharia có vượt qua kỳ thi luật sư hay không trở thành tâm điểm chú ý sau khi trang tin Popular Information đưa tin đầu tuần này rằng không có bằng chứng cho thấy bà được cấp phép hành nghề luật. Wall Street Journal cũng đưa tin bà đã tham gia kỳ thi luật sư năm 2011 nhưng không vượt qua.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Real America's Voice được công bố hôm 15/10, bà Zacharia xác nhận đã tham gia kỳ thi sau khi tốt nghiệp Trường Luật Pepperdine Caruso năm 2011, nhưng không tiết lộ kết quả. Bà cho rằng kết quả kỳ thi “không quá quan trọng” vì khi đó bà chuẩn bị chuyển đến Trung Quốc, nơi bà làm việc trong lĩnh vực luật giao dịch quốc tế.

“Tôi chỉ định đi thi thử. Kết quả cũng chẳng quan trọng lắm vì tôi biết mình sẽ không cần bằng luật sư đó ở Trung Quốc,và ngay sau đó chúng tôi đã rời đi. Khi sang Trung Quốc, tôi cũng không quá bận tâm đến kết quả thi hay coi đó là điều cần chú trọng, nhất là khi tôi được nhận vào bộ phận hành nghề quốc tế của một công ty luật Trung Quốc”, bà Zacharia nói.

Hai nguồn tin am hiểu sự việc cho biết bà Zacharia đã tham gia kỳ thi luật sư tại bang California sau khi tốt nghiệp Trường Luật Pepperdine Caruso, nhưng không vượt qua kỳ thi.

Nhà Trắng chưa trả lời các câu hỏi gửi tới văn phòng thư ký báo chí về việc bà Zacharia có đỗ kỳ thi hay không. Trong cuộc phỏng vấn, bà cho biết đã tham khảo ý kiến của những người trong ngành luật về việc liệu bà có thể tự gọi mình là "người có chuyên môn pháp lý" thay vì "luật sư được cấp phép hành nghề" khi cung cấp các phân tích pháp lý hay không.

“Tôi đã dành rất nhiều thời gian tham khảo ý kiến của nhiều người trong ngành: ‘Liệu có ổn và chấp nhận được không nếu tôi tự gọi mình là "người có chuyên môn pháp lý" thay vì "luật sư được cấp phép hành nghề", và chỉ cung cấp các phân tích pháp lý thay vì đưa ra lời khuyên pháp lý?’ Họ đều khẳng định: "Hoàn toàn được”, bà Zacharia tiết lộ.

Bà Zacharia nhấn mạnh bà “rất cẩn trọng” trong cách giới thiệu bản thân và khẳng định chưa bao giờ tự nhận là luật sư đang hành nghề. “Tôi chưa bao giờ tạo ấn tượng rằng mình là một luật sư hành nghề”, bà nói.

Khi được hỏi về những thông tin liên quan đến bằng cấp và tư cách hành nghề của bà Zacharia, Nhà Trắng không trả lời trực tiếp mà cung cấp tuyên bố của bà, trong đó khẳng định bà “đã hành nghề trong lĩnh vực luật giao dịch quốc tế với đầy đủ các bằng cấp phù hợp”. Một quan chức Nhà Trắng cũng xác nhận bà Zacharia đã nhận bằng Tiến sĩ Luật (JD) tại Đại học Pepperdine.