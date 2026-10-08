English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ cảnh báo xung đột Nga - Ukraine rơi vào thế bế tắc nguy hiểm

Thứ Năm, 21:52, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/10 cho biết cuộc xung đột Nga - Ukraine đang rơi vào “thế bế tắc nguy hiểm”, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp thương lượng nhằm chấm dứt chiến sự.

Phát biểu với báo chí trong chuyến thăm Bồ Đào Nha, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết: “Chúng tôi mong muốn một giải pháp thương lượng cho cuộc chiến này, một giải pháp lâu dài, bền vững và công bằng. Đó là điều chúng tôi cam kết tiếp tục theo đuổi”.

my canh bao xung dot nga - ukraine roi vao the be tac nguy hiem hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm và được xem là cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Theo kế hoạch, các nhà đàm phán Ukraine sẽ tới Mỹ trong 2 ngày 9 và 10/10 để tiến hành thảo luận.

Trong năm nay, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) giữa Nga và Ukraine ngày càng mở rộng về quy mô và phạm vi, tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế. Các mục tiêu bị tập kích trải rộng từ cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu, cảng biển, tàu chở dầu và tàu chở ngũ cốc đến các kho hàng thương mại điện tử và gần đây là các trung tâm dữ liệu.

Ông Rubio cảnh báo tình trạng leo thang có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột quy mô lớn hơn: “Sự leo thang đó có thể dẫn đến các hoạt động phá hoại tại các quốc gia láng giềng là thành viên NATO”, ông Rubio nói, đồng thời cảnh báo những yếu tố khác “có thể nhanh chóng biến cuộc chiến giữa hai quốc gia thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn và nguy hiểm hơn nhiều”.

“Cuộc chiến này cần phải kết thúc bằng một giải pháp thương lượng, càng sớm càng tốt. Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tiến trình đó. Chúng tôi đã nỗ lực và sẽ tiếp tục nỗ lực. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ không đầu tư vào những tiến trình không mang lại kết quả nếu không có bất kỳ tiến triển nào”, ông Rubio nói.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Nga Putin hôm 7/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo, Ankara sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Nga Putin hôm 7/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo, Ankara sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và Ukraine.

Mỹ gạt khả năng Ukraine gia nhập NATO khỏi chương trình nghị sự
Mỹ gạt khả năng Ukraine gia nhập NATO khỏi chương trình nghị sự

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trong chương trình nghị sự của Washington, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tập trung vào nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow.

Mỹ gạt khả năng Ukraine gia nhập NATO khỏi chương trình nghị sự

Mỹ gạt khả năng Ukraine gia nhập NATO khỏi chương trình nghị sự

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trong chương trình nghị sự của Washington, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tập trung vào nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow.

T-72B3M hóa “quái thú robot”, Nga tung Shturm cấu hình lạ
T-72B3M hóa “quái thú robot”, Nga tung Shturm cấu hình lạ

VOV.VN - Nga lần đầu công khai hệ thống Shturm với khung gầm T-72B3M, bổ sung cấu hình tháp pháo kiểu BMPT, mở rộng khả năng tác chiến của dòng xe chiến đấu không người lái.

T-72B3M hóa “quái thú robot”, Nga tung Shturm cấu hình lạ

T-72B3M hóa “quái thú robot”, Nga tung Shturm cấu hình lạ

VOV.VN - Nga lần đầu công khai hệ thống Shturm với khung gầm T-72B3M, bổ sung cấu hình tháp pháo kiểu BMPT, mở rộng khả năng tác chiến của dòng xe chiến đấu không người lái.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ