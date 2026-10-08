Mỹ cảnh báo xung đột Nga - Ukraine rơi vào thế bế tắc nguy hiểm

Phát biểu với báo chí trong chuyến thăm Bồ Đào Nha, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết: “Chúng tôi mong muốn một giải pháp thương lượng cho cuộc chiến này, một giải pháp lâu dài, bền vững và công bằng. Đó là điều chúng tôi cam kết tiếp tục theo đuổi”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm và được xem là cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Theo kế hoạch, các nhà đàm phán Ukraine sẽ tới Mỹ trong 2 ngày 9 và 10/10 để tiến hành thảo luận.

Trong năm nay, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) giữa Nga và Ukraine ngày càng mở rộng về quy mô và phạm vi, tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế. Các mục tiêu bị tập kích trải rộng từ cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu, cảng biển, tàu chở dầu và tàu chở ngũ cốc đến các kho hàng thương mại điện tử và gần đây là các trung tâm dữ liệu.

Ông Rubio cảnh báo tình trạng leo thang có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột quy mô lớn hơn: “Sự leo thang đó có thể dẫn đến các hoạt động phá hoại tại các quốc gia láng giềng là thành viên NATO”, ông Rubio nói, đồng thời cảnh báo những yếu tố khác “có thể nhanh chóng biến cuộc chiến giữa hai quốc gia thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn và nguy hiểm hơn nhiều”.

“Cuộc chiến này cần phải kết thúc bằng một giải pháp thương lượng, càng sớm càng tốt. Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tiến trình đó. Chúng tôi đã nỗ lực và sẽ tiếp tục nỗ lực. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ không đầu tư vào những tiến trình không mang lại kết quả nếu không có bất kỳ tiến triển nào”, ông Rubio nói.