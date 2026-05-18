Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được Thụy Điển trao tặng Huân chương Sao Bắc Cực

Lễ trao tặng diễn ra tại thành phố Gothenburg, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày của Thủ tướng Narendra Modi tới Thụy Điển. Thái tử phi Victoria, người kế vị ngai vàng Thụy Điển, đã thay mặt Hoàng gia trao tặng ông Huân chương Sao Bắc Cực, cấp bậc Đại Thập tự Chỉ huy Hoàng gia.

Đây là một trong những phần thưởng cao quý nhất của Thụy Điển dành cho các cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ với quốc gia Bắc Âu này.

Phát biểu sau khi nhận huân chương, Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ niềm vinh dự sâu sắc và nhấn mạnh phần thưởng cao quý này không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông, mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị và sự tin cậy ngày càng bền chặt giữa nhân dân Ấn Độ và Thụy Điển. Đây cũng là lần thứ 31 ông Modi được một quốc gia trao tặng huân chương hoặc danh hiệu cấp nhà nước.

Trước đó, Thủ tướng Modi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển Ulf Kristersson. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa Ấn Độ và Thụy Điển.

Hai nước đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương trong vòng 5 năm tới, từ mức 7,75 tỷ USD đạt được trong năm 2025. Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên bao gồm trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới nổi, quốc phòng, không gian, chuyển đổi xanh, logistics và chuỗi cung ứng bền vững.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách Liên Hợp Quốc và các thể chế đa phương nhằm phản ánh tốt hơn vai trò của các nền kinh tế đang phát triển.

Thụy Điển là điểm dừng chân thứ ba trong chuyến công du kéo dài 6 ngày của Thủ tướng Narendra Modi tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và bốn quốc gia châu Âu gồm Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italy. Sau khi kết thúc các hoạt động tại Thụy Điển, ông Modi sẽ tới Oslo, Na Uy, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước Bắc Âu, qua đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Ấn Độ với khu vực này trên nhiều lĩnh vực hợp tác.