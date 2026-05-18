  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được Thụy Điển trao tặng Huân chương Sao Bắc Cực

Thứ Hai, 05:56, 18/05/2026
VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua (17/5) đã được Thụy Điển trao tặng Huân chương Sao Bắc Cực, cấp bậc Đại Thập tự Chỉ huy Hoàng gia, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Ấn Độ và Thụy Điển

Lễ trao tặng diễn ra tại thành phố Gothenburg, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày của Thủ tướng Narendra Modi tới Thụy Điển. Thái tử phi Victoria, người kế vị ngai vàng Thụy Điển, đã thay mặt Hoàng gia trao tặng ông Huân chương Sao Bắc Cực, cấp bậc Đại Thập tự Chỉ huy Hoàng gia.

Đây là một trong những phần thưởng cao quý nhất của Thụy Điển dành cho các cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ với quốc gia Bắc Âu này.

Thái tử phi Victoria, người kế vị ngai vàng Thụy Điển, đã thay mặt Hoàng gia trao tặng ông Modi Huân chương Sao Bắc Cực, cấp bậc Đại Thập tự Chỉ huy Hoàng gia (Ảnh ANI)

Phát biểu sau khi nhận huân chương, Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ niềm vinh dự sâu sắc và nhấn mạnh phần thưởng cao quý này không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông, mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị và sự tin cậy ngày càng bền chặt giữa nhân dân Ấn Độ và Thụy Điển. Đây cũng là lần thứ 31 ông Modi được một quốc gia trao tặng huân chương hoặc danh hiệu cấp nhà nước.

Trước đó, Thủ tướng Modi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển Ulf Kristersson. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa Ấn Độ và Thụy Điển.

Hai nước đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương trong vòng 5 năm tới, từ mức 7,75 tỷ USD đạt được trong năm 2025. Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên bao gồm trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới nổi, quốc phòng, không gian, chuyển đổi xanh, logistics và chuỗi cung ứng bền vững.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển, Ulf Kristersson, tại Gothenburg ngày 17.5 (Ảnh ANI)

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách Liên Hợp Quốc và các thể chế đa phương nhằm phản ánh tốt hơn vai trò của các nền kinh tế đang phát triển.

Thụy Điển là điểm dừng chân thứ ba trong chuyến công du kéo dài 6 ngày của Thủ tướng Narendra Modi tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và bốn quốc gia châu Âu gồm Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italy. Sau khi kết thúc các hoạt động tại Thụy Điển, ông Modi sẽ tới Oslo, Na Uy, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước Bắc Âu, qua đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Ấn Độ với khu vực này trên nhiều lĩnh vực hợp tác.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Narendra Modi Thụy Điển Huân chương Sao Bắc Cực quan hệ Ấn Độ-Thụy Điển Gothenburg Thái tử phi Victoria Ulf Kristersson Đối tác chiến lược Hội nghị thượng đỉnh Bắc Âu hợp tác công nghệ và quốc phòng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
VOV.VN- Sáng 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ.

Thủ tướng Modi bác bỏ thông tin Ấn Độ sẽ áp thuế đối với các chuyến đi nước ngoài
VOV.VN - Hôm qua (15/5), Thủ tướng Modi đã bác bỏ hoàn toàn thông tin cho rằng, Chính phủ Ấn Độ đang xem xét áp dụng thuế, phụ phí hoặc các biện pháp hạn chế đối với các chuyến đi nước ngoài của người dân nhằm ứng phó với những áp lực kinh tế do xung đột tại Trung Đông gây ra.

Thủ tướng Ấn Độ giải "bài toán năng lượng" qua chuyến thăm UAE
VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã nhất trí tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương với hàng loạt thỏa thuận lớn về năng lượng, quốc phòng, đầu tư được ký trong chuyến thăm Abu Dhabi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

