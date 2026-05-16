Thủ tướng Ấn Độ giải “bài toán năng lượng” qua chuyến thăm UAE

UAE là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 nước của Thủ tướng Narendra Modi, cho thấy Ấn Độ đang đặt ưu tiên rất cao vào “đối tác quan trọng trong an ninh năng lượng” - có thể giúp New Delhi ứng phó với bài toán nhiên liệu do tác động của xung đột Trung Đông gây ra.

Kết quả nổi bật được Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi là việc Công ty Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Ấn Độ (ISPRL) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã ký thỏa thuận nâng lượng dầu UAE lưu trữ trong kho dự trữ chiến lược của Ấn Độ lên 30 triệu thùng. Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu xây dựng các kho dự trữ khí đốt chiến lược tại Ấn Độ. Ấn Độ kỳ vọng, những kết quả này sẽ giúp tăng khả năng ứng phó với các cú sốc năng lượng toàn cầu và giảm rủi ro đối với nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu thô.

Năm 2025, UAE là nhà cung cấp dầu thô lớn thứ tư của Ấn Độ, đáp ứng khoảng 11% nhu cầu nhập khẩu dầu của nước này, đồng thời là nguồn cung LPG lớn nhất, chiếm gần 40% nhu cầu của thị trường Ấn Độ. UAE cũng là quốc gia đầu tiên hợp tác với New Delhi trong lĩnh vực dự trữ dầu chiến lược.

Ngoài vấn đề năng lượng, hai nước cũng ký kết Khung hợp tác quốc phòng chiến lược, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất quốc phòng, công nghệ tiên tiến, an ninh hàng hải, phòng thủ mạng, huấn luyện quân sự và chia sẻ thông tin.

Trong lĩnh vực đầu tư, UAE cam kết rót tổng cộng 5 tỷ USD vào nền kinh tế Ấn Độ, trong đó có lĩnh vực xây dựng hạ tầng, ngân hàng và tài chính. Hai bên cũng đạt thỏa thuận phát triển một cụm sửa chữa tàu biển tại Vadinar, bang Gujarat của Ấn Độ, nhằm thúc đẩy hợp tác logistics và hàng hải.

Trong các cuộc hội đàm, Thủ tướng Narendra Modi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh hàng hải và duy trì eo biển Hormuz “tự do, mở cửa và an toàn”, trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng chiến lược này đang chịu nhiều sức ép từ căng thẳng khu vực. Ông Modi khẳng định Ấn Độ sát cánh cùng UAE trước các thách thức an ninh hiện nay, đồng thời bày tỏ ủng hộ những nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Giới phân tích Ấn Độ nhận định, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục gây áp lực lên giá dầu và chuỗi cung ứng toàn cầu, việc tăng cường hợp tác với UAE không chỉ giúp Ấn Độ củng cố “lá chắn năng lượng”, mà còn mở rộng vai trò của New Delhi tại khu vực Tây Á thông qua các lĩnh vực đầu tư, quốc phòng và logistics hàng hải.

Với hàng loạt thỏa thuận chiến lược đạt được lần này, quan hệ Ấn Độ - UAE được cho là đang bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, vượt ra ngoài khuôn khổ đối tác năng lượng truyền thống để trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại và kinh tế của Ấn Độ tại Trung Đông.