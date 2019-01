Thủ tướng Anh cảnh báo “thảm hoạ” nếu thoả thuận Brexit bị hủy

PC_Article_AfterShare_1

Trong những nỗ lực cuối cùng nhằm thuyết phục các Nghị sĩ Anh ủng hộ thoả thuận Brexit mà chính phủ Anh đạt được với EU, bà Theresa May tiếp tục lên tiếng cảnh báo hậu quả thảm hoạ nếu như nước Anh không thực thi Brexit.

Phát biểu trên tờ “Thời báo Chủ nhật” ngày 13/1, nữ Thủ tướng Anh Theresa May một lần nữa khẳng định, sẽ là “điều không thể tha thứ” nếu như nước Anh không thực thi Brexit, bởi như thế sẽ là sự xâm phạm nghiêm trọng đối với lòng tin của những cử tri Anh đã bỏ phiếu lựa chọn Brexit vào tháng 6/2016.

Thủ tướng Anh Theresa May quyết tâm thuyết phục các Nghị sĩ Anh ủng hộ thoả thuận Brexit mà chính phủ Anh đạt được với EU. Ảnh: Getty Images

Tuyên bố cứng rắn này của bà May được đưa ra vào thời điểm chỉ còn 2 ngày nữa là Hạ viện Anh sẽ bỏ phiếu thoả thuận Brexit. Hiện tại, đang có rất nhiều chính trị gia tại Anh đề cập đến việc Hạ viện Anh có thể huỷ bỏ Brexit, bằng cách không kích hoạt hoặc trì hoãn điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon về việc rời khỏi Liên minh châu Âu.

Hiện tại, dựa trên tất cả các phân tích, giới quan sát cho rằng gần như chắc chắn thoả thuận Brexit mà chính phủ của bà May đạt được với EU vào cuối tháng 11/2018 sẽ bị Hạ viện Anh bác bỏ. Tuy nhiên, cho đến nay, bà May vẫn bảo vệ quan điểm rằng, hoặc lựa chọn thoả thuận Brexit do chính phủ của bà đạt được, hoặc nước Anh sẽ rời EU vào ngày 29/3/2019 mà không có bất cứ thoả thuận nào. Chính vì thế, rất nhiều kịch bản đang được tính tới sau ngày 15/1.

PC_Article_Middle

Trong ngày 13/1, thủ lĩnh Công đảng, đảng đối lập lớn nhất tại Anh là Jeremy Corbyn đã lên tiếng nhận định việc Brexit diễn ra mà không có thoả thuận sẽ là thảm hoạ cho nền kinh tế Anh. Phía Công đảng sẽ ngay lập tức đệ trình yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của bà May nếu Hạ viện bác bỏ thoả thuận Brexit.

Ông Corbyn cũng tuyên bố đảng của mình ưu tiên cho kịch bản tiếp tục đàm phán với EU về một thoả thuận Brexit mới, hơn là tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit. Khi đó, nước Anh cần tổ chức tổng tuyển cử sớm, có thể ngay trong tháng 2 hoặc tháng 3/2019 để kịp có 1 chính phủ mới đủ tính chính danh đàm phán lại với Liên minh châu Âu./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

EU khẳng định không đàm phán lại thỏa thuận Brexit VOV.VN - Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu nhất chí quan điểm rằng không có chuyện tái đàm phán mà chỉ có thể làm rõ hơn thỏa thuận Brexit mà thôi.