Thủ tướng Anh đối mặt áp lực tại Quốc hội vì không kích Syria

Dự kiến Thủ tướng Theresa May sẽ có một tuyên bố trước Quốc hội hôm nay về quyết định tham gia không kích Syria.

Trong một nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Thủ tướng Theresa May yêu cầu tổ chức một cuộc tranh luận khẩn cấp, kéo dài thời gian phiên họp Quốc hội hôm nay để đánh giá về quyết định không kích Syria. Vệt sáng trên bầu trời Damascus sau khi Mỹ và các đồng minh phương Tây tấn công một số mục tiêu ở thủ đô Syria. Ảnh: AP/TTXVN

Theo một số nguồn tin, trong bài phát biểu hôm nay, Thủ tướng Theresa May sẽ khẳng định sự tin tưởng vào đánh giá của mình về việc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học và nhấn mạnh không thể chậm trễ trước tổn thất do các vụ tấn công vũ khí hóa học gây ra. Do vậy, các cuộc không kích là đúng đắn và hợp pháp.

Mặc dù vậy, giới quan sát vẫn cho rằng Thủ tướng Theresa May sẽ phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt, đặc biệt từ phe đối lập về việc phá vỡ quy ước tìm kiếm sự ủng hộ của Quốc hội cho hành động không kích Syria.

Một số nghị sĩ Anh thậm chí đang kêu gọi tổ chức một cuộc bỏ phiếu về chiến lược tương lai của Thủ tướng.

Trước đó, Thủ tướng Theresa May và một số Bộ trưởng Anh cho rằng, đây là quyết định cần phải hành động nhanh chóng./. Lệnh không kích Syria, Thủ tướng Anh đối mặt với chỉ trích trong nước VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May sẽ phải hứng chịu “búa rìu” chỉ trích từ các nghị sĩ nước này sau việc bà ra lệnh cho quân đội không kích Syria. Nga: Không kích Syria, Mỹ đã xâm phạm một nước có chủ quyền VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Mỹ đã đạp đổ cơ hội hòa bình tại Syria sau nhiều năm chìm trong nội chiến. “Nếu Mỹ không kích Syria, Nga sẽ coi đó là tội ác chiến tranh” VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuyên bố gây sốc về khả năng sắp mở cuộc không kích vào Syria, chính giới Nga đã đáp trả cứng rắn.