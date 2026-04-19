Thủ tướng Anh đối mặt với nguy cơ từ chức vì "bóng ma" Epstein

Theo các tiết lộ mới nhất, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã từng bổ nhiệm ông Peter Mandelson vào vị trí Đại sứ Anh tại Mỹ dù quy trình kiểm tra an ninh đã đưa ra những cảnh báo liên quan đến các mối quan hệ trước đây giữa ông với nhà tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein. Diễn biến này làm dấy lên nghi vấn về việc các quy trình kiểm soát nội bộ có bị bỏ qua hoặc xử lý thiếu chặt chẽ.

Các lực lượng đối lập cho rằng vụ việc này phản ánh một “lỗ hổng nghiêm trọng” trong đánh giá nhân sự cấp cao, đồng thời yêu cầu Thủ tướng Anh phải làm rõ liệu ông có nắm được đầy đủ thông tin vào thời điểm đưa ra quyết định hay không. Trong hệ thống chính trị Anh, việc cung cấp thông tin sai lệch trước Quốc hội, nếu bị phát hiện, người vi phạm có thể phải đối mặt với những hệ quả chính trị nghiêm trọng, bao gồm cả việc từ chức.

Bê bối càng thêm phức tạp khi nhiều tài liệu và trao đổi nội bộ được công bố, cho thấy mối quan hệ giữa ông Peter Mandelson và tỷ phú Jeffrey Epstein có thể sâu sắc hơn so với nhận định ban đầu. Đồng thời, việc một số quan chức liên quan lần lượt rời khỏi vị trí cũng làm dấy lên nghi ngại về sự tồn tại của các sai sót mang tính hệ thống trong toàn bộ quá trình xét duyệt và bổ nhiệm nhân sự.

Trước áp lực dư luận, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định ông chỉ mới nhận được thông báo gần đây về những vấn đề trong khâu thẩm định và cho rằng đã có sự thiếu minh bạch từ cấp dưới. Tuy nhiên, lời giải thích này chưa thuyết phục được dư luận Anh, đặc biệt khi có dấu hiệu cho thấy các cảnh báo đã tồn tại từ trước đó.

Diễn ra trong bối cảnh Anh chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử địa phương quan trọng, vụ việc đang trở thành phép thử lớn đối với uy tín cá nhân của ông Keir Starmer cũng như năng lực điều hành của Chính phủ, với nguy cơ gây tác động đáng kể đến cục diện chính trị trong thời gian tới.