中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Anh đối mặt với nguy cơ từ chức vì "bóng ma" Epstein

Chủ Nhật, 09:32, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ và lời kêu gọi từ chức sau khi phe đối lập phanh phui một vụ bổ nhiệm nhân sự đầy tranh cãi, liên quan đến tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein. 

Theo các tiết lộ mới nhất, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã từng bổ nhiệm ông Peter Mandelson vào vị trí Đại sứ Anh tại Mỹ dù quy trình kiểm tra an ninh đã đưa ra những cảnh báo liên quan đến các mối quan hệ trước đây giữa ông với nhà tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein. Diễn biến này làm dấy lên nghi vấn về việc các quy trình kiểm soát nội bộ có bị bỏ qua hoặc xử lý thiếu chặt chẽ.

thu tuong anh doi mat voi nguy co tu chuc vi bong ma epstein hinh anh 1
Trước áp lực dư luận, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định ông chỉ mới nhận được thông báo gần đây về những vấn đề trong khâu thẩm định và cho rằng đã có sự thiếu minh bạch từ cấp dưới. Ảnh: Reuters

Các lực lượng đối lập cho rằng vụ việc này phản ánh một “lỗ hổng nghiêm trọng” trong đánh giá nhân sự cấp cao, đồng thời yêu cầu Thủ tướng Anh phải làm rõ liệu ông có nắm được đầy đủ thông tin vào thời điểm đưa ra quyết định hay không. Trong hệ thống chính trị Anh, việc cung cấp thông tin sai lệch trước Quốc hội, nếu bị phát hiện, người vi phạm có thể phải đối mặt với những hệ quả chính trị nghiêm trọng, bao gồm cả việc từ chức.

Bê bối càng thêm phức tạp khi nhiều tài liệu và trao đổi nội bộ được công bố, cho thấy mối quan hệ giữa ông Peter Mandelson và tỷ phú Jeffrey Epstein có thể sâu sắc hơn so với nhận định ban đầu. Đồng thời, việc một số quan chức liên quan lần lượt rời khỏi vị trí cũng làm dấy lên nghi ngại về sự tồn tại của các sai sót mang tính hệ thống trong toàn bộ quá trình xét duyệt và bổ nhiệm nhân sự.

Trước áp lực dư luận, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định ông chỉ mới nhận được thông báo gần đây về những vấn đề trong khâu thẩm định và cho rằng đã có sự thiếu minh bạch từ cấp dưới. Tuy nhiên, lời giải thích này chưa thuyết phục được dư luận Anh, đặc biệt khi có dấu hiệu cho thấy các cảnh báo đã tồn tại từ trước đó.

Diễn ra trong bối cảnh Anh chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử địa phương quan trọng, vụ việc đang trở thành phép thử lớn đối với uy tín cá nhân của ông Keir Starmer cũng như năng lực điều hành của Chính phủ, với nguy cơ gây tác động đáng kể đến cục diện chính trị trong thời gian tới.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tag: Thủ tướng Anh Epstein Keir Starmer tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Em trai Vua Anh Charles III bị bắt do bị nghi tiết lộ thông tin mật cho Epstein
Mỹ cải tổ cục nhà tù sau vụ nghi phạm ấu dâm Epstein tử vong
Mổ xẻ pháp y tỷ phú Epstein bị tố mua dâm trẻ em gái: Xương cổ bị vỡ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ