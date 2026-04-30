Thủ tướng Anh lên án vụ đâm dao tại khu dân cư Do Thái ở London

Vụ việc xảy ra ngày 29/4 tại khu vực GoldersGreen, phía Bắc Thủ đô London, khi một người đàn ông bị cáo buộc đã sử dụng dao tấn công người đi đường. Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân, gồm một người khoảng 30 tuổi và một người khoảng 70 tuổi, đã bị thương và được đưa tới bệnh viện, hiện trong tình trạng ổn định.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát, nghi phạm khoảng 45 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến hành vi âm mưu giết người. Ngoài ra, đối tượng còn bị xác định có dấu hiệu chống đối lực lượng chức năng trong quá trình bị khống chế. Đơn vị chống khủng bố của Hoàng gia Anh đã tham gia điều tra, do nghi vấn động cơ có thể liên quan đến hành vi bài Do Thái.

Ảnh: Reuters

Phát biểu sau vụ việc, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh đây là hành động “không thể chấp nhận”, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái cũng là sự tấn công vào các giá trị của nước Anh. Ông Keir Starmer cũng cam kết rằng Chính phủ Anh sẽ kiên quyết đối phó với mọi hình thức cực đoan và thù hận.

Trong khi đó, Thị trưởng Sadiq Khan cũng lên án vụ tấn công, đồng thời cho biết các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại những khu vực nhạy cảm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các hành vi bài Do Thái tại Vương quốc Anh có xu hướng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an ninh đối với các cộng đồng thiểu số và nguy cơ leo thang căng thẳng xã hội.