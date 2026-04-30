Thủ tướng Anh lên án vụ đâm dao tại khu dân cư Do Thái ở London

Thứ Năm, 10:53, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/4, Thủ tướng Keir Starmer đã lên án mạnh mẽ một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại thủ đô London, khiến hai người bị thương trong một khu dân cư có đông cộng đồng Do Thái sinh sống.

Vụ việc xảy ra ngày 29/4 tại khu vực GoldersGreen, phía Bắc Thủ đô London, khi một người đàn ông bị cáo buộc đã sử dụng dao tấn công người đi đường. Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân, gồm một người khoảng 30 tuổi và một người khoảng 70 tuổi, đã bị thương và được đưa tới bệnh viện, hiện trong tình trạng ổn định.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát, nghi phạm khoảng 45 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến hành vi âm mưu giết người. Ngoài ra, đối tượng còn bị xác định có dấu hiệu chống đối lực lượng chức năng trong quá trình bị khống chế. Đơn vị chống khủng bố của Hoàng gia Anh đã tham gia điều tra, do nghi vấn động cơ có thể liên quan đến hành vi bài Do Thái.

thu tuong anh len an vu dam dao tai khu dan cu do thai o london hinh anh 1
Thủ tướng Anh Starmer nhấn mạnh đây là hành động “không thể chấp nhận”, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái cũng là sự tấn công vào các giá trị của nước Anh. Ảnh: Reuters

Phát biểu sau vụ việc, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh đây là hành động “không thể chấp nhận”, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái cũng là sự tấn công vào các giá trị của nước Anh. Ông Keir Starmer cũng cam kết rằng Chính phủ Anh sẽ kiên quyết đối phó với mọi hình thức cực đoan và thù hận.

Trong khi đó, Thị trưởng Sadiq Khan cũng lên án vụ tấn công, đồng thời cho biết các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại những khu vực nhạy cảm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các hành vi bài Do Thái tại Vương quốc Anh có xu hướng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an ninh đối với các cộng đồng thiểu số và nguy cơ leo thang căng thẳng xã hội.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tai nạn tàu tại Indonesia: Hoàn tất công tác sơ tán người mắc kẹt

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của công ty vận hành đường sắt Indonesia, lực lượng cứu hộ hoàn tất công tác giải cứu những người sống sót vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát. 

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của công ty vận hành đường sắt Indonesia, lực lượng cứu hộ hoàn tất công tác giải cứu những người sống sót vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát. 

Đánh bom dọc biên giới Colombia - Ecuador khiến nhiều người thiệt mạng
Đánh bom dọc biên giới Colombia - Ecuador khiến nhiều người thiệt mạng

VOV.VN - Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm qua (17/3) cho biết, ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom dọc biên giới giữa Colombia và Ecuador.

VOV.VN - Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm qua (17/3) cho biết, ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom dọc biên giới giữa Colombia và Ecuador.

Hungary cáo buộc âm mưu đánh bom đường ống dẫn khí đốt trước thềm bầu cử
Hungary cáo buộc âm mưu đánh bom đường ống dẫn khí đốt trước thềm bầu cử

VOV.VN - Ngày 5/4, các quan chức Serbia và Hungary cho biết, đã phát hiện lượng lớn chất nổ gần một đường ống dẫn khí quan trọng ở miền bắc Serbia, tuyến đường cung cấp khí đốt của Nga cho Hungary, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng, diễn ra chỉ một tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội Hungary.

VOV.VN - Ngày 5/4, các quan chức Serbia và Hungary cho biết, đã phát hiện lượng lớn chất nổ gần một đường ống dẫn khí quan trọng ở miền bắc Serbia, tuyến đường cung cấp khí đốt của Nga cho Hungary, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng, diễn ra chỉ một tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội Hungary.

