Thủ tướng Canada kêu gọi cử tri ủng hộ để chống lại Donald Trump

Động thái của ông Trudeau được cho là mạnh mẽ khác thường, đặc biệt khi hai nhà lãnh đạo đã hàn gắn lại mối quan hệ sau khi ông Trump cho rằng Thủ tướng Canada hành động không trung thực và yếu đuối trong hội nghị G7 vào năm ngoái.

Nhà lãnh đạo đảng Tự do và Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng vợ của ông, bà Grey Gregoire Trudeau và con trai Xavier, con gái Ella-Grace trong một chuyến thăm tranh cử tại Hamilton, Ontario, Canada ngày 14/10/2019. Ảnh: Reuters

Các cuộc thăm dò ý kiến đưa ra giữa đảng Tự do của Justin Trudeau và đảng Bảo thủ do ông Andrew Scheer lãnh đạo được cho rằng đảng cầm quyền sẽ mất đa số ghế tại Hạ Viện. Điều đó sẽ khiến đảng Tự do dựa vào các đảng nhỏ hơn để nắm quyền.

Ông Trudeau khi vận động trong ngày lễ Tạ Ơn của Canada, cho biết đảng Tự do đã giám sát việc đàm phán thành công một thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ - Mexico - Canada vào năm ngoái. Cuộc đàm phán diễn ra rất khó khăn và Thủ tướng Trudeau cho biết ông Scheer đã sẵn sàng đầu hàng phía Mỹ.

Ông Trudeau trả lời phóng viên ở Windsor, Ontario: “Chúng tôi tiếp tục cần một chính phủ vững mạnh, tập trung rõ ràng vào việc đứng lên ủng hộ người Canada, đứng lên chống lại Donald Trump, đứng lên chống lại chủ nghĩa dân túy và hỗn loạn trên khắp thế giới”.

Một cuộc thăm dò của Nanos Research được công bố vào ngày 14/10 đã cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Tự do là 32,3% và đảng Bảo thủ là 32,1%. Đảng Dân chủ cánh tả của ông Jagmeet Singh, đối tác sáng giá cho chính phủ của đảng Tự do, giành được tỷ lệ 19,2%.

Ông Singh muốn dành chi phí nhiều hơn cho các chương trình xã hội và tăng thuế đối với những người giàu.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Bảo thủ Andrew Scheer, đối thủ nặng ký của Thủ tướng Trudeau, kêu gọi người dân Canada ủng hộ cho mình với hứa hẹn sẽ đạt cân bằng ngân sách trong 5 năm nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Ông cho rằng, liên minh giữa đảng Tự do và đảng Dân chủ mới sẽ tạo ra thâm hụt ngân sách lớn.

Trả lời phóng viên ở Winnipeg, Manitoba ông Scheer nói rằng: “Đây sẽ là một chính phủ mà Justin Trudeau có thể là người phát ngôn, nhưng đảng Dân chủ mới là nơi đưa ra quyết định.

Canada chỉ có một liên minh chính thức, vào năm 1917 trong Thế chiến thứ nhất. Đảng Dân chủ mới đã đạt được các thỏa thuận nhằm giữ các chính phủ thiểu số nắm quyền, đáng chú ý nhất là từ năm 1972 đến năm 1974 và năm 2005.

Khi được hỏi về một liên minh phù hợp với đảng Dân chủ mới, ông Trudeau trả lời: “Tôi đang vận động mạnh mẽ để ngăn chặn những cắt giảm của đảng Bảo thủ và bầu ra một chính phủ tiến bộ”.

Ông Scheer cho biết nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông sẽ trình bày bản cập nhật tài chính trong vòng 100 ngày để giới thiệu một loạt các khoản tín dụng thuế.

Đảng Bảo thủ đã công bố cương lĩnh của họ vào tuần trước và đã vạch kế hoạch cắt giảm hàng chục tỷ đô la./.