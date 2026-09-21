Thủ tướng Đức thừa nhận kết quả bầu cử của CDU là “thảm họa”

Đài truyền hình công cộng Đức dự báo AfD sẽ giành chiến thắng tại bang Mecklenburg-Vorpommern, miền Đông Bắc nước này, với 38% số phiếu. Kết quả này được đưa ra chỉ hai tuần sau khi AfD đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay tại bang Saxony-Anhalt.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Nguồn: AP

Tại Mecklenburg-Vorpommern, CDU được dự báo chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ dưới 5%, mức tối thiểu để một đảng được phân bổ ghế trong nghị viện bang. Kết quả này làm gia tăng sức ép đối với vai trò lãnh đạo của ông Merz.

Phát biểu sau khi các kết quả thăm dò được công bố, ông Merz gọi kết quả của CDU tại Mecklenburg-Vorpommern là một “thảm họa”. “Chúng ta không thể tô hồng kết quả tại Mecklenburg-Vorpommern. Đó là một thảm họa. CDU đã nỗ lực hết sức, nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào sự phân cực giữa Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và AfD”, ông Merz nói.

Thủ tướng Đức đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tiến hành cải cách để giải quyết những vấn đề của nền kinh tế và tình trạng phân cực ngày càng gia tăng trong xã hội Đức. “Câu trả lời không thể là quay trở lại những ngày tháng tốt đẹp của quá khứ”, ông Merz nói.

Tại cuộc bầu cử còn lại diễn ra cùng ngày, đảng cánh tả Die Linke đang dẫn đầu tại Berlin với 26% số phiếu, tiếp theo là CDU và đảng Xanh, theo các cuộc thăm dò cử tri sau khi bỏ phiếu. Không khí thất vọng bao trùm điểm tập trung theo dõi kết quả bầu cử của CDU tại Berlin khi các dự báo về kết quả ở hai bang được công bố.

Trong khi đó, tại điểm tập trung của Die Linke, hình ảnh do Reuters công bố cho thấy những người ủng hộ đảng này reo hò và hô vang tên ứng cử viên hàng đầu Elif Eralp khi bà phát biểu.

“Tại thành phố của chúng ta, tình yêu và công lý đã chiến thắng lòng thù hận. Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau chứng minh điều đó, đồng thời gửi thông điệp này tới toàn thế giới”, bà Eralp nói với những người ủng hộ.

Đồng lãnh đạo đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), bà Alice Weidel, tỏ ra phấn khích sau khi các kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu được công bố. Bà cho rằng: “Chúng tôi đã vượt qua CDU và người dân mong muốn một sự thay đổi về chính sách”. Bà Weidel nhận định kết quả này đã “gây tổn hại nghiêm trọng” đến vị thế của Thủ tướng Friedrich Merz, đồng thời cho rằng CDU không thể tiếp tục dưới sự lãnh đạo của ông Merz, người mà bà đánh giá là “một ứng viên thủ tướng yếu kém”.