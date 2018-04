Thủ tướng Iraq tích cực vận động bầu cử

Kể từ đầu tuần tới nay, ông Haider al-Abadi đã đến nhiều khu vực như Anbar, Nineveh, Mosul và dự kiến sẽ đến thăm tỉnh Kirkuk trong vài ngày tới.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thăm khu vực tự trị người Kurd. Ảnh: Aawsat.

Tới thăm khu vực tự trị của người Kurd hôm 27/4, ông Haider al-Abadi khẳng định, tình cảm giữa người Kurd và người Arab là vĩnh cửu và nhấn mạnh cần đoàn kết, thống nhất xây dựng một nhà nước Iraq mới không có sự khác biệt giữa các công dân người Kurd hoặc công dân Arab, cũng như hy vọng sự hợp tác nhiều hơn với chính quyền người Kurd. Ông Haider al-Abadi cũng khẳng định Chính phủ phản đối mạnh mẽ cuộc trưng cầu dân ý sự độc lập của người Kurd ở Iraq hồi tháng 9/2017 mặc dù đa số người dân ủng hộ.

Đáng chú ý chuyến thăm của ông Haider al-Abadi diễn ra khi tình hình an ninh dần ổn định và khi nước này tuyên bố đã loại bỏ Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở nhiều khu vực. Chuyến thăm được cho là nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 15/5 tới.

Tổng cộng có 24 triệu người Iraq đủ điều kiện để bỏ phiếu bầu Quốc hội và sẽ lần lượt bầu Tổng thống, Thủ tướng Iraq sau đó. Đây sẽ là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ hai ở Iraq kể từ khi Mỹ rút quân khỏi nước này vào năm 2011.

Trong khi đó, Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã đe dọa sẽ tấn công các điểm bỏ phiếu và cử tri Iraq trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng tới. Kể từ năm 2003 đến nay, các nhóm cực đoan ở Iraq và IS luôn tìm cách phá hoại các cuộc bầu cử và gây bất ổn về an ninh./.

