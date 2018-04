IS đe dọa tấn công các điểm bầu cử Quốc hội Iraq

Trong một đoạn băng âm thanh công bố hôm qua, IS cảnh báo những người đi bỏ phiếu sẽ là mục tiêu trong các vụ tấn công vào ngày bầu cử dự kiến vào 12/5 tới.

Phiến quân IS. Ảnh: Reuters

Bất chấp cảnh báo của nhóm khủng bố này, các quan chức Iraq khẳng định, các điểm bỏ phiếu sẽ được đảm bảo an ninh tốt. Các chiến dịch an ninh đã được triển khai với việc huy động lực lượng lớn an ninh tại các điểm bầu cử.

Tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố chiến thắng trước IS. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng, dù thảm bại ở Trung Đông, nhóm khủng bố IS vẫn ẩn náu dọc theo biên giới Syria và một số khu vực sa mạc của Iraq, đồng thời vẫn là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với an ninh của Iraq./.