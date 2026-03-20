Thủ tướng Israel: Xung đột với Iran có thể kết thúc sớm hơn dự báo

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Netanyahu cho biết: “Tôi cho rằng cuộc chiến này có thể kết thúc nhanh hơn nhiều so với mọi người nghĩ”. Ông cũng đề cập đến những dấu hiệu bất ổn trong nội bộ Iran, song không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Liên quan đến diễn biến quân sự, Thủ tướng Israel khẳng định nước này đã tiến hành một số hoạt động nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Iran mà không có sự tham gia trực tiếp của Mỹ. Theo ông, cuộc tấn công vào khu phức hợp khí đốt Asaluyeh đã góp phần làm gia tăng căng thẳng, sau đó dẫn đến các động thái đáp trả từ phía Iran trong khu vực.

Ông Netanyahu đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng Israel tìm cách kéo Mỹ vào xung đột, nhấn mạnh các quyết định quân sự được đưa ra dựa trên tính toán riêng của nước này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trao đổi với phía Israel về việc hạn chế các cuộc tấn công tiếp theo, nhằm tránh làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Đề cập an ninh hàng hải, Thủ tướng Israel cho rằng mọi nỗ lực của Iran nhằm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh tuyến đường này đóng vai trò quan trọng đối với thương mại và năng lượng toàn cầu.

Giới quan sát cho rằng các phát biểu trên phản ánh đánh giá của Israel về diễn biến xung đột hiện nay, trong khi tình hình thực tế vẫn tiếp tục có nhiều yếu tố khó lường.