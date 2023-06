Thủ tướng New Zealand thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins ra thông báo cho biết, từ ngày 25-30/6 sắp tới, ông sẽ dẫn đầu một phái đoàn cùng với 29 doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand tới thăm Trung Quốc. Trong chuyến đi này, Thủ tướng Chris Hipkins sẽ gặp các lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins. Anhr: CNN

Thủ tướng Chris Hipkins khẳng định Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của New Zealand khi là thị trường tiêu thụ 1/4 lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này với các mặt hàng chủ lực gồm các sản phẩm từ sữa, thịt, gỗ. Đồng thời trong giai đoạn sau đại dịch, Trung Quốc cũng cung cấp nguồn khách du lịch lớn thứ 2 tới New Zealand cũng như cung cấp một lượng lớn du học sinh tới học tập, góp phần giúp New Zealand đẩy nhanh quá trình phục hồi nền kinh tế.

Với một đoàn doanh nghiệp hùng hậu tháp tùng, chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Chris Hipkins được cho là sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại, giáo dục và du lịch giữa hai bên. Trong đó New Zealand mong muốn ngoài các mặt hàng truyền thống, Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm các mặt hàng có thế mạnh khác của nước này như trò chơi điện tử, các sản phẩm y tế và sức khỏe.

Ngoài nội dung ưu tiên về thương mại, Thủ tướng New Zealand cho biết, ông sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về biến đối khí hậu, các biện pháp ổn định nền kinh tế, an ninh khu vực và thế giới, nhân quyền và cuộc xung đột tại Ukraine./.