Thủ tướng Nhật Bản thăm Trung Đông, siết chặt hợp tác an ninh năng lượng

Ông Kishida Fumio sẽ hội đàm với lãnh đạo các nước về việc tăng cường viện trợ từ Nhật Bản liên quan đến cung cấp công nghệ giảm khí thải carbon, chuyển giao công nghệ năng lượng tái sinh.

Tại Saudi Arabia, Thủ tướng Kishida Fumio sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thư ký Hội đồng Vùng Vịnh (GCC), trao đổi ý kiến về khả năng tái mở các cuộc thương lượng về Hiệp định thương mại tự do (FTA) vốn đã bị đình trệ từ 10 năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: NHK

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước khi lên máy bay, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết 3 nước Trung Đông này không chỉ là đối tác rất quan trọng trong lĩnh vực an ninh năng lượng của Nhật Bản mà còn là nơi để thúc đẩy hợp tác chính trị và kinh tế. Do đó, trong các cuộc hội đàm, Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ nhằm thực hiện an ninh năng lượng toàn cầu và xã hội không khí thải carbon.

Trong chuyến thăm này, có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tháp tùng với hy vọng sẽ có nhiều cơ hội tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và trao đổi nguồn nhân lực. Ngoài ra, chuyến thăm cũng là cơ hội xác nhận khả năng hợp tác đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới, dựa trên những nội dung đã được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh G7 bao gồm trao đổi về tình hình quốc tế trong đó có cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Saudi Arabia là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ. Hiện nước này đang đang cung cấp 40% lượng dầu thô cho Nhật Bản.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất đang cung cấp khoảng gần 40% lượng dầu thô cho Nhật Bản. Nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản đang hoạt động tại đây và hưởng lợi ích từ việc cung cấp dầu thô này.

Tuy chỉ cung cấp khoảng 10% lượng dầu thô cho Nhật Bản, nhưng Qarta lại là nước cung cấp chủ yếu lượng gas thiên nhiên hóa lỏng cho Nhật Bản.