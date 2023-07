Nhật Bản đạt được mục đích quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Theo truyền thông Nhật Bản, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, ông Kishida Fumio đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh sự hợp tác giữa Nhật Bản và NATO, tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh khu vực Thái Bình Dương và châu Âu, đề cập tới động thái được cho là uy hiếp của một số quốc gia hiện tại tới khu vực và thế giới.

Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Ảnh: NHK

Về quan hệ giữa Nhật Bản và NATO, ông Kishida cho biết, hai bên đã thống nhất nâng cao quan hệ được thể hiện trong văn bản hợp tác mới. Ngoài lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực mới như an ninh mạng và công nghệ cao.

Nhật Bản bày tỏ sự ủng hộ đối với việc gia nhập NATO của Thụy Điển, mong muốn việc gia nhập được thực hiện sớm, nhất trí tăng cường hợp tác trên lĩnh vực an ninh với Thụy Điển thông qua liên kết hợp tác giữa NATO và EU.

Liên quan đến xung đột Nga - Ukraine, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, cung cấp trang thiết bị bao gồm hệ thống kiểm tra máy bay không người lái… Nhân dịp này, Thủ tướng Kishida Fumio và Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến gặp nhau nhưng theo nguồn tin của một quan chức chính phủ Nhật Bản, do lịch trình tại hội nghị bị chậm so với dự định, nên cuộc gặp không được diễn ra như dự kiến. Dù vậy, ông Kishida trong trả lời phỏng vấn tại sân bay cho biết, giữa các nước G7 và Ukraine đã có tuyên bố chung liên quan tới việc trợ cho Ukraine nên không có gì thay đổi.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-ryul và giải thích cặn kẽ về Kế hoạch xả thải nước nhiễm xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển vào mùa Hè năm nay. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-ryul đã bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng nước này tôn trọng bản báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tôn trọng kết luận của IAEA về nước xả thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: NHK

Dư luận cho rằng kỳ vọng của Thủ tướng Kishida Fumio tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO đã thực hiện trong đó quan trọng nhất là vấn đề tăng cường hợp tác với NATO trong giai đoạn mới đã được xác định, khẳng định rõ ràng quan điểm của Hàn Quốc về vấn đề xả thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima.